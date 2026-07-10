Ekonomikonsult med Dynamics 365-erfarenhet 50-75% Stenkullen
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Lerum Visa alla ekonomiassistentjobb i Lerum
2026-07-10
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eller i hela Sverige
Vill du stötta ett ekonomiteam under ett spännande systembyte? Vi söker nu en ekonomiassistent eller ekonomikonsult med erfarenhet av Dynamics 365 Finance & Operations för ett konsultuppdrag på 50-75 %. Här får du en viktig roll i verksamhetens dagliga ekonomiarbete och bidra både före och efter systemets go-live.
Start: September 2026 eller tidigare enligt överenskommelse
Slut: Initialt under systembytesperioden, med möjlighet till förlängning
Omfattning: 50-75 % beroende på erfarenhet
Lön: 33 000 - 35000
Plats: Stenkullen
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi nu en erfaren ekonomiassistent eller ekonomikonsult som vill stärka upp ekonomifunktionen under en period. Uppdraget passar dig som trivs med operativt ekonomiarbete och som snabbt kan ta ansvar för löpande arbetsuppgifter i en verksamhet där kvalitet, struktur och samarbete är viktigt.
Du kommer att vara en viktig del av det dagliga arbetet i ekonomiteamet och bidra med stöd inom flera delar av ekonomiprocessen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat leverantörsreskontra, kundreskontra, betalningar, bankavstämningar, löpande bokföring och kontoavstämningar. Rollen innefattar även kontakt med leverantörer, hantering av påminnelser och räntefakturor samt arbete med likviditetsprognoser och valutabehov.
Som en del av verksamheten kommer du även att arbeta i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations och bidra med din systemkunskap i samband med verksamhetens nya arbetssätt. Du förväntas kunna arbeta självständigt i systemet och stötta övriga användare vid behov.
Du blir en del av ett mindre ekonomiteam där nära samarbete, eget ansvar och ett prestigelöst arbetssätt värdesätts högt.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiassistentarbete och som är van att arbeta brett inom ekonomifunktionen. Du har erfarenhet av reskontra, betalningar, avstämningsarbete och löpande bokföring och känner dig trygg i att snabbt ta dig an operativa arbetsuppgifter.
Ett krav för uppdraget är att du tidigare har arbetat i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Du ska vara tillräckligt erfaren i systemet för att kunna bidra direkt i verksamheten.
Krav:
Erfarenhet av arbete i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
Erfarenhet av leverantörsreskontra och kundreskontra
Erfarenhet av löpande bokföring och avstämningar
Erfarenhet av betalningar och bankavstämningar
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Mycket god svenska i tal och skrift
Grundläggande engelska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-07-10Dina personliga egenskaper
Självgående och ansvarstagande
Strukturerad i sitt arbetssätt
Trivs i mindre organisationer med breda arbetsuppgifter
Samarbetsorienterad och flexibel
Meriterande
Erfarenhet av affärssystembyten eller systemimplementeringar
Erfarenhet av att genomföra tester i affärssystem
Erfarenhet av dokumentation och framtagning av användarmanualer
Erfarenhet av DevOps
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carl Henric Möller på 031 617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
443 03 LERUM Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
10000005