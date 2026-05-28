Ekonomihandläggare
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Trivs du med att jobba med reskontrauppgifter? Här får du chansen att jobba i både kund- och leverantörsreskontra. Är du samtidigt en flexibel lagspelare som gillar att supportera kunder, då kan det vara dig vi söker!
Vi är mitt uppe i en förändringsresa där en hel del är format men mycket kvarstår. Det är därför viktigt att du är nyfiken på att lära dig nya saker och tycker om förändringar och högt tempo. Våra kunder är både interna och externa så våra processer påverkar många och här bidrar vi alla i arbetsgruppen så att vi tillsammans kommer framåt, samtidigt som vi strävar efter att ha kul på vägen! Vill du vara med på vår resa?
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
arbeta med felhantering inom fakturering i vårt affärssystem (både inkommande och utgående)
hantera betalningar, påminnelser, räntefakturering, krav och inkassohantering
arbeta med löpande bokföring, avstämningar samt vanligt förekommande reskontrauppgifter
delta i arbetet med månads- och årsbokslut
supporta interna och externa parter
arbeta med ständiga förbättringar.
Du måste ha
minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet inom reskontraarbete, både kund- och leverantörsreskontra
aktuell utbildning på högre nivå inom ekonomiområdet
erfarenhet av arbetsuppgifter inom krav- eller inkassohantering
datorvana och goda kunskaper i Office-paketet, specifikt Excel
goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av större ekonomiska flöden/processer
Vi vill att du
är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, både självständigt och i grupp. Du sätter upp och håller tidsramar samt driver processer vidare
är samarbetsorienterad, dvs du arbetar bra både enskilt och i grupp. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
är flexibel, dvs. du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är utvecklingsinriktad. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar
har en helhetssyn, dvs du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Caroline Carlsson, caroline.carlsson@transportstyrelsen.se
. ST, Jannike Jansson och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5007. Vi behöver din ansökan senast den 22 juni 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
