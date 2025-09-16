Ekonomicontroller
Åklagarmyndigheten / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Uppsala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som ekonomicontroller kommer du att ha en nyckelroll i arbetet med Åklagarmyndighetens samlade budget, uppföljning och prognosarbete. Du ger ett nära och professionellt stöd till verksamheten och har i ditt arbete många kontakter med budgetansvariga chefer och administratörer inom myndigheten.
Du kommer att ansvara för sammanställning och analys av månads-, delårs- och årsbokslut för inom myndigheten utsedda verksamheter. I arbetet ingår även att analysera, sammanställa och ta fram beslutsunderlag inom ekonomiområdet till myndighetens ledning likaväl som att stötta administratörer i verksamheten med budget- och prognosberäkningar.
Du förväntas delta aktivt i arbetet med att utveckla system och rutiner inom ekonomiområdet.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
akademisk examen inom ekonomi med flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete som controller.
erfarenhet av att arbeta med utveckling och förändring av processer och beslutsstöd
goda generella IT-kunskaper med erfarenhet från större ekonomisystem, Excel och övriga Officepaket
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Vi vill att du
är analytisk och noggrann med en förmåga att se helheten
har lätt för att samarbeta och att skapa ett bra samarbetsklimat
är ansvarstagande, lösningsorienterad och leveranssäker
är kommunikativ och skapar förutsättningar för kunskapsspridning i de forum du leder eller deltar i.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som controller inom offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter at behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar in din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Andrea Andersson, facklig kontaktperson Saco-S 010-562 59 17 Jobbnummer
9509963