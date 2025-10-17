Ekonomichef till Väsbyhem
AB Väsbyhem / Ekonomichefsjobb / Upplands Väsby Visa alla ekonomichefsjobb i Upplands Väsby
2025-10-17
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Väsbyhem i Upplands Väsby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du leda en ekonomifunktion på Sveriges bästa arbetsplats som dessutom har tagit plats på Europalistan över de allra bästa arbetsgivarna? Är du trygg i din kompetens, gillar att förklara ekonomi för andra och trivs med att jobba både strategiskt och operativt? Då kan det vara dig vi letar efter! Hos oss handlar ekonomi inte bara om siffror, utan om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Som ekonomichef på Väsbyhem har du en nyckelroll i att forma framtidens ekonomiarbete och se till att varje krona gör skillnad för både våra hyresgäster och samhället i stort. Vill du vara med och göra det möjligt?
Om rollen
Som ekonomichef på Väsbyhem har du det övergripande ansvaret för vår ekonomifunktion, från budget och prognoser till redovisning, rapportering, likviditet och intern kontroll. Här får du jobba med både helheten och detaljerna, från att sätta riktning för ekonomiarbetet till att arbeta operativt med de processer som får allt att fungera i vardagen. Du leder och utvecklar ditt team som säkerställer både stabil ekonomi och ett värdeskapande stöd till hela organisationen. Här tillhör du avdelningen Kund och Verksamhetsstöd och rapporterar till Jenny Rud Sel, vår COO och vice vd.
Ekonomi är för dig mer än bara siffror, det är ett verktyg för att skapa tydlighet, bygga förtroende och fatta kloka beslut. Genom att göra komplex information begriplig hjälper du kollegor att se helheten och bidrar till att resurserna används på ett smart och ansvarsfullt sätt.
En stabil ekonomi är inte målet i sig, utan grunden som gör det möjligt att utveckla, investera och ligga i framkant. Därför driver du förbättringsarbete inom effektivisering, digitalisering och modernisering av våra ekonomiprocesser. Nya lösningar, som AI och datadrivet beslutsstöd, ser du som naturliga verktyg för att framtidssäkra verksamheten.
Kort sagt: du bygger upp något som gör verklig skillnad - ett starkt team, smarta processer och en ekonomifunktion som både stöttar, styr och engagerar.
Vem letar vi efter?
Jo, vi letar efter dig som:
Har en ekonomexamen på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet
Är trygg i rollen som ekonomiskt bollplank och har en bred erfarenhet av att arbeta med investeringar, verksamhetsstyrning och ekonomistyrning inom fastighetsbranschen
Har tidigare ledarerfarenhet och är van vid att arbeta nära ledning och styrelse
Kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
Extra bra om du också har:
Arbetat med fastighetsvärderingar och investeringskalkyler
God förståelse för K3, LOU och ekonomi i offentlig sektor
Erfarenhet av arbete med ekonomiuppföljning i byggprojekt
Intresse för AI, automatisering och digitalisering inom ekonomiområdet
Vem är du?
Vi tror att du är en person som ser sammanhang där andra ser siffror. Du har förmågan att dra slutsatser, ifrågasätta rimligheten i en rapport och förstå vad som faktiskt påverkar helhetsresultatet. Du gillar att grotta ner dig i komplex information, men tappar aldrig bort det strategiska perspektivet. Samtidigt trivs du i rollen som ekonomiskt bollplank och är van att få andra att förstå varför siffrorna ser ut som de gör. Du är samarbetar gärna med hela organisationen för att tillsammans se till att varje krona gör skillnad för både våra hyresgäster och samhället i stort.
Vi ser också att du är trygg i dig själv och står stadigt i osäkra lägen där du vågar säga vad du tycker och har mod att stå upp för det du tror på. Samtidigt har du förmågan att ta in andra perspektiv och göra det som är bäst för Väsbyhem. Sist men inte minst: du trivs med att ha struktur, håller deadlines och ser till att saker blir gjorda - och du gör det på ett sätt som hjälper både dig själv och resten av organisationen att hålla ihop.
Ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart det är möjligt enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 7 november 2025 och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. För att vi enbart ska kunna fokusera på din kompetens vill vi inte ha något personligt brev från dig, utan vi vill endast ha ditt CV och svar på urvalsfrågorna. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi även bakgrundskontroll på vår slutkandidat.
Kan tjänsten vara något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Bästa hälsningar,
Din blivande chef Jenny Rud Sel och HR-generalist Victoria Walldén Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Väsbyhem
(org.nr 556476-7233), http://www.vasbyhem.se Arbetsplats
Väsbyhem Jobbnummer
9561914