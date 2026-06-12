Ekonomichef till spännande tillväxtföretag
Jämt Group AB / Ekonomichefsjobb / Östersund Visa alla ekonomichefsjobb i Östersund
2026-06-12
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Vill du vara med och bygga något på riktigt?
Vi står inför en av våra mest spännande faser hittills. Två etablerade industribolag ska bli ett. Nya strukturer ska sättas. Processer ska byggas. Och grunden ska läggas för fortsatt tillväxt, framtida förvärv och en stark position inom svensk industri.
Nu söker vi en ekonomichef som vill vara med från början.
Om bolagen
Lindevalls Industri och TEKONF är två väletablerade industriföretag med säte i Östersundsområdet och lång erfarenhet inom teknisk konfektion och tillverkning av kundanpassade produkter för industrin.
Tillsammans levererar bolagen avancerade lösningar inom textil, mjuka material, PVC-vävar, cellplast, skummaterial och andra tekniska applikationer till kunder inom bland annat försvarsindustri, verkstadsindustri, medicinteknik, fordon och samhällskritisk verksamhet.
Lindevalls grundades redan 1965 och har byggt upp ett starkt renommé som "Industrins skräddare" genom sin förmåga att utveckla och tillverka kundunika produkter i små och medelstora serier. TEKONF har sedan 2012 utvecklat en modern och flexibel produktion med spetskompetens inom teknisk konfektion och avancerad materialbearbetning.
Under 2025 blev bolagen systerbolag under gemensamt ägande och bildar tillsammans en av Sveriges största textilindustrigrupper med svensk produktion. Med en stark position inom växande marknadssegment, inte minst försvarsindustrin, står verksamheten inför en omfattande tillväxtresa där struktur, effektivitet och långsiktigt värdeskapande kommer att vara avgörande framgångsfaktorer.
Din roll
Det här är en roll för dig som drivs av utveckling och möjligheten att påverka. Du kommer inte in till en färdig organisation med etablerade arbetssätt och en uppbyggd ekonomiavdelning. Du kommer in för att vara med och skapa den.
Inledningsvis blir du ensam i ekonomifunktionen och arbetar både strategiskt och operativt. Du blir en nära partner till ledningen samtidigt som du själv är beredd att kavla upp ärmarna när det behövs. På sikt kommer du att bygga upp ekonomifunktionen i takt med att verksamheten växer.
Du kommer bland annat att:
• Vara drivande i sammanslagningen av två bolag ur ett ekonomiskt och administrativt perspektiv • Skapa struktur, processer och arbetssätt som möjliggör fortsatt tillväxt • Ansvara för bolagets ekonomiska styrning, rapportering och uppföljning • Vara ett strategiskt stöd till ledning och styrelse • Bidra till framtida förvärv och integrationsarbete • Bygga upp och utveckla framtidens ekonomifunktion
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs när saker är i rörelse.
Du har flera års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete och känner dig trygg i både analys, affärsstyrning och finansiell uppföljning. Idag arbetar du sannolikt som ekonomichef eller i en annan senior ekonomifunktion där du är van att kombinera strategiskt tänkande med operativt ansvar.
Du har erfarenhet av att leda eller utveckla ekonomifunktioner och lockas av möjligheten att få vara med och bygga strukturer, processer och arbetssätt för framtiden. Samtidigt är du prestigelös nog att själv ta hand om det som behöver göras här och nu.
Du trivs i miljöer där allt inte är färdigdefinierat. Tvärtom motiveras du av att få vara med och forma vägen framåt tillsammans med verksamheten och bidra till både strategiska beslut och praktiskt genomförande.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
• Affärsdriven och analytisk • Självständig och initiativtagande • Förändringsorienterad och nyfiken • Prestigelös och handlingskraftig • En lagspelare som bygger förtroende omkring dig
Erfarenhet från tillväxtbolag, förändringsresor, företagsintegrationer eller tillverkande industri är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt driv och din vilja att vara med och bygga något långsiktigt.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du mer än en ekonomichefsroll.
Du får möjlighet att vara med och forma framtiden för ett växande industribolag med stark lokal förankring i Östersund. Du blir en viktig del av en verksamhet som tror på människor, entreprenörskap och långsiktigt värdeskapande.
Vi tror på svensk tillverkning, svensk industri och på att skapa hållbar tillväxt genom rätt människor, rätt kompetens och hög kvalitet i allt vi gör.
Om du lockas av möjligheten att påverka, bygga och utveckla – då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Rekryteringsprocessen sköts av Jämt rekrytering, vid frågor kontakta hanna@jamtrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892676-2049788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämt Group AB
(org.nr 559393-8441), https://jamtrekrytering.teamtailor.com
Samuel Permans Gata 7 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jämt Rekrytering Jobbnummer
9960768