Ekonomichef till KA Olsson & Gems
2026-01-15
Vill du ta helhetsansvar för ekonomifunktionen och vara med och utveckla ett framgångsrikt bolag i skylt- och displaybranschen?
Vi söker nu en engagerad och verksamhetsnära Ekonomichef till KA Olsson & Gems. I den här rollen blir du en nyckelperson i bolagets fortsatta resa med ansvar för både den dagliga ekonomileveransen samt de beslutsunderlag som stöttar VD, ledning, styrelse och ägare. Med börsnoterade ägare och ett stort kundfokus är KA Olsson & Gems ett företag som värdesätter både operativ spets och långsiktig vision. Här får du en bred, viktig roll där du kommer nära affären och kan göra skillnad.
Om rollen Som Ekonomichef har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi, omfattande två verksamhetsområden samt lagerverksamhet. Rollen innebär en mix av strategiska och operativa uppgifter där du arbetar både med redovisning och controlling samtidigt som du bidrar i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Du har personalansvar för två medarbetare inom ekonomi och administration, är en viktig del av ledningsgruppen och rapporterar till VD. Du har även nära dialog med styrelse och ägare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Löpande redovisning och bokföring * Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisning * Hantera moms, skatt och deklarationer * Hantera och följa upp lager, valuta samt hållbarhetsrapportering * Lönehantering * Driva budget-, prognos- och uppföljningsarbete * Regelbunden rapportering till styrelse och ägare * Samarbete med controllers inom koncernen, externa revisorer och andra intressenterPubliceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom ekonomi * Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, inklusive bokslut och rapportering * Mycket goda kunskaper i MS Office (framförallt Excel) och affärssystem * Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenheter är: lagerredovisning, hållbarhetsrapportering, lönehantering samt budget- och prognosarbete.
Du uppskattar en bred roll där du får kombinera redovisning och controlling med affärsförståelse. Du har ett tydligt engagemang för verksamheten och gillar samarbete så väl internt som externt.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du ser samband, tar initiativ och driver förbättringar som stärker rutiner, uppföljning och beslutsstöd. Du trivs i en dynamisk miljö där du får ta ansvar och vara med och påverka.
Tjänsten är placerad på bolagets kontor i Mölndal.
Är du den Ekonomichef vi söker? Välkommen att skicka in din ansökan idag!
Ansökan KA Olsson & Gems samarbetar med We SeeQ i denna tillsättning. Ansök genom att besvara frågorna och ladda upp din profil. Urval och intervjuer sker löpande. För frågor och information om tjänsten, vänligen kontakta Mats Törn 0722-163755 el mats.torn@weseeq.se
alt Lena Wadenby på 0702-943550 el lena.wadenby@weseeq.se
Om KA Olsson & Gems KA Olsson & Gems är ett B2B-företag som under sina 70 år erbjudit produkter till skylt- och dekorbranschen. Avdelning Folie & Tejp riktar sig mot grafiska verksamheter samt tillverkande företag. Bolaget är certifierad distributör av självhäftande material från 3MTM samt även distributör av produkter från OrafolTM. Avdelningen Display & Dekor levererar främst skyltmaterial till stora internationella butikskedjor worldwide. Bolaget ingår i koncernen Indutrade AB sedan år 2016.
KA Olsson & Gems finns i nyrenoverade lokaler i Lackarebäck i Mölndal, omsätter 2025 ca 125 miljoner med god lönsamhet och har 24 anställda. För mer information se hemsida www.kao.nu
Se videon om KA Olsson & Gems: https://www.youtube.com/watch?v=Yc9rhVJxA8U
