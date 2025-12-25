Ekonomichef till barn-och utbildningsförvaltningen
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Vill du var med och påverka framtiden för över 20 000 barn och elever? Välkommen till en av Sveriges största utbildningsorganisationer!
Som ekonomichef får du ett strategiskt avgörande uppdrag i en av landets mest samhällsviktiga verksamheter - med direkt påverkan på hur vi använder våra resurser i en tid av stora demografiska förändringar.
Om tjänstenHuddinge är en expansiv kommun med höga ambitioner och barn- och utbildningsförvaltningen är en viktig aktör i kommunens långsiktiga samhällsbygge. Med en budget på närmare 3 miljarder kronor och cirka 3 000 medarbetare är vi en av Sveriges största utbildningsförvaltningar, med ansvar för förskolor och grundskolor i kommunen.
Som ekonomichef arbetar du nära förvaltningsdirektören och utgör ett av de viktigaste stöden för cheferna i organisationen. Du ingår i ledningsgruppen och får en tongivande roll i att styra ekonomin genom långsiktig planering, prioriteringar och omställning. Du företräder också förvaltningen i kommunkoncernens ekonomichefsnätverk, är föredragande i nämnder och arbetar i nära partnerskap med kollegor på andra förvaltningar.
Du leder avdelningen för ekonomi och lokaler och ansvarar för både ekonomistyrning och förvaltningens del av kommunens lokalförsörjningsprocess - från behovsanalys till långsiktig kapacitetsplanering. Hos oss möter du en stor förvaltning med nära ledarskap, hög kompetens och ett starkt samhällsuppdrag!
Din roll och dina arbetsuppgifterDet här är en roll där du får arbeta nära verksamheten, samtidigt som du driver strategiska frågor som formar kommunens framtida utbildningsorganisation.
Som ekonomichef ansvarar du bland annat för att:
• Leda och utveckla avdelningen ekonomi och lokaler, med cirka 15 medarbetare inom controlling, ekonomi och lokalsamordning
• Ansvara för budget- och prognosprocesser, tertialuppföljning och årsredovisning
• Följa upp och analysera ekonomi, nyckeltal och resursfördelning med fokus på transparens, effektivitet och likvärdighet
• Ta fram beslutsunderlag och ekonomiska analyser som stödjer både styrning, prioriteringar och utveckling
• Säkerställa att redovisning och styrning följer lagar, kommunens styrprinciper och god ekonomisk praxis
• Bidra till långsiktig ekonomisk planering, särskilt med koppling till demografiska förändringar och kapacitetsutmaningar
• Säkerställa att förvaltningen har ändamålsenliga lokaler på både kort och lång sikt, och att lokalplaneringen är integrerad med den pedagogiska och ekonomiska utvecklingen
• Bidra till styrning och utveckling av förvaltningen på en övergripande nivå tillsammans med kollegor i ledningsgruppen
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med inriktning ekonomi eller motsvarande.
• Flerårig erfarenhet av chefsuppdrag med ansvar för kvalificerat ekonomiarbete inom offentlig sektor.
• God förståelse för ekonomiska processer i politiskt styrd organisation.
• Förmåga att kommunicera komplexa ekonomiska frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt.
• Strategisk förmåga, i kombination med operativ förståelse och närvaro.
• Kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, du bör även kunna samverka med fackliga parter.
Det är meriterande om du har erfarenhet som ekonomichef från en större förvaltning, har kunskap om kommunal redovisning samt erfarenhet av att leda eller samordna lokalförsörjningsprocesser. Erfarenhet som ekonomichef för en utbildningsförvaltning eller en kommun, är särskilt meriterande.Publiceringsdatum2025-12-25Dina personliga egenskaper
Avdelningen ekonomi och lokaler består av erfarna och skickliga medarbetare som arbetar nära verksamheten. Vi söker en trygg och kommunikativ chef som skapar struktur, bygger tillit och ger förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetare utvecklas. Du ser helheten, bygger goda relationer och är ett stabilt stöd i både vardag och förändring. Du har hög analytisk förmåga, är lösningsorienterad och bekväm med att fatta beslut i komplexa sammanhang.
För att lyckas tror vi att du är:
• Strategisk och analytisk, med förmåga att koppla ekonomi till verksamhet
• Närvarande och tydlig i ditt ledarskap, med förmåga att bygga tillit och struktur
• Beslutsför, lösningsorienterad och trygg i förändring
• Engagerad i utbildningens samhällsuppdrag och motiverad av att göra skillnad för barn och unga
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
Upplysningar
Bakgrundskontroll samt utdrag ur belastningsregistret kommer tillämpas i samband med anställning..
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Utbildningsdirektör Frida Plym Forshell på 08- 535 303 20 eller på Frida.Plym-Forshell@huddinge.se
Varmt välkommen med din ansökan!
