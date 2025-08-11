Ekonomichef sökes till Allmänna Barnhuset.
2025-08-11
Vill du kombinera strategiskt ekonomiarbete med ett uppdrag som gör skillnad för barn och unga? Hos oss får du möjlighet att utveckla och leda det ekonomiska arbetet i vår stiftelse från 1633 samt våra två dotterbolag från 1935 och 2015.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. Vi driver utveckling genom samverkan mellan praktik, forskning och beslutsfattare. Styrelsen utses av regeringen som i sin tur utser generalsekreterare och bolagens styrelser. Stiftelsen har ett 20-tal medarbetare på Döbelnsgatan i centrala Stockholm samt VD och personal på två helägda bolag , Sätra Bruk AB i Undenäs och Allmänna Barnhuset i Stockholm AB.
Om rollen
Vi söker en ekonomichef som vill vara med och forma ekonomiarbetet framåt. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för styrning, uppföljning och utveckling av ekonomi-funktionen - med särskilt fokus på digitalisering, systemstöd och processutveckling. Uppdraget innebär att kombinera operativt ansvar med strategisk utveckling och att aktivt bidra till stiftelsens ledning med fokus på ekonomioptimering. Du rapporterar till vår generalsekreterare och ska stödja styrelsen och GS,respektive VD och styrelser i bolagen.Även ge stöd till vår styrelseordförande Anne Marie Brodén i strategiska ekonomifrågor. Läs mer på www.allmannabarnhuset.se
Övergripande profil
Du är en strategisk och affärsnära ekonomichef med stark analytisk förmåga. Du ansvarar för ekonomistyrning,ekonomisk analys,bokslut, revision och upphandling. Du har erfarenhet av ärendeberedning och kvalitetssäkring av underlag och beslut samt är föredragande i ekonomifrågor på styrelsemöten. I rollen ingår både operativt och strategiskt arbete inom ditt ansvarsområde.
Vi söker dig som har:
Civilekonom eller motsvarande akademisk utbildning med minst 5 års erfarenhet av en kvalificerad ekonomifunktion som ekonomichef.
Dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbete samt av budgetarbet, bokslut, uppföljning och koncernredovisningar.
Lång erfarenhet av att arbeta med rapporter och prognoser till ledning och styrelser
Kunskap om att kravställa och utveckla ekonomisystem och digitala verktyg
God erfarenhet av målstyrning,analyser och effektmätning
Kompetenser och kunskaper:
Du har: mycket goda kunskaper i ekonomistyrning, analys och strategisk planering
god vana av att arbeta i digitala miljöer, inkl. molnbaserade affärssystem och BI-verktyg
Kunskap inom HR/arbetsrätt och upphandling samt insamling och donationer
Vi tror att du är:
En positiv person och en god lyssnare med ett prestigelöst förhållningssätt
Utvecklingsorienterad och nyfiken - du ser möjligheter i förändring
Analytisk och strukturerad - men också lösningsorienterad och pragmatisk
Kommunikativ och pedagogisk - du förklarar ekonomi så att andra förstår
En närvarande och tydlig ledare som skapar förtroende och bygger delaktighet
Bekväm i att balansera operativt arbete med strategisk styrning
Värderingsstyrd och engagerad i samhällsfrågor
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt uppdrag som ekonomichef på Allmänna Barnhuset och dess båda bolag.
Möjlighet att påverka, driva förändring och utveckla ekonomiarbetet på koncernnivå
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 3 månaders provanställning. Vi har individuell lönesättning samt semester och pension i enlighet med statens avtal.En arbetsplats på vårt centrala kontor I Stockholm där tjänsten är placerad.Övrig information
Vi tillämpar tester som en del i processen och som slutkandidat krävs godkänd bakgrundskontroll före anställning. Även en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Vi samverkar med Alumni i rekryteringen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakt:
Generalsekreterare Linda Ljunggren Syding, 0707-61 72 92 linda.ljunggren-syding@allmannabarnhuset.se
HR Anders Karlbom, 0733-76 45 02
Skicka ansökan med CV och personligt brev senast 25 augusti 2025 till: anders.karlbom@allmannabarnhuset.se
Märk ansökan med "Ekonomichef -25". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
E-post: anders.karlbom@allmannabarnhuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ekonomichef -25"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allmänna Barnhuset
Döbelnsgatan 50 (visa karta
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Allmänna Barnhuset Kontakt
HR
Anders Karlbom anders.karlbom@allmannabarnhuset.se 0733764502 Jobbnummer
9453725