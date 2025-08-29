Ekonomiassistent till MiJob (50 %)
2025-08-29
Om jobbet
MiJob växer och vi söker nu en ekonomiassistent på deltid (50 %) till vårt kontor i Eskilstuna. Rollen är bred och innebär ansvar för den löpande ekonomin i företaget. Vi verkar inom bemanning och rekrytering, därför är det viktigt att du har kunskap om kollektivavtal och hur de påverkar löner och avtal inom vår bransch. Bokslut sköts av revisor, ditt fokus är den dagliga ekonomin.
• Löpande bokföring och kontering
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturering
• Lönehantering enligt kollektivavtal
• Moms- och arbetsgivardeklarationer - Avstämningar och rapportering
• Kontakt med revisor inför bokslutKvalifikationer
• Utbildning inom ekonomi
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Kunskap om kollektivavtal, gärna inom bemannings- eller rekryteringsbranschen - Goda kunskaper i bokföring, fakturering och löner
• Vana vid ekonomisystem och Excel
• Självständig, strukturerad och noggrann
Vi erbjuder
• En halvtidstjänst med möjlighet att växa
• Flexibel arbetstid och möjlighet till viss distans
• En central roll i ett växande företag
• En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan.
