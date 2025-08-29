Ekonomiassistent till MiJob (50 %)

MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Eskilstuna
2025-08-29


Visa alla ekonomiassistentjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Köping eller i hela Sverige

Om jobbet

MiJob växer och vi söker nu en ekonomiassistent på deltid (50 %) till vårt kontor i Eskilstuna. Rollen är bred och innebär ansvar för den löpande ekonomin i företaget. Vi verkar inom bemanning och rekrytering, därför är det viktigt att du har kunskap om kollektivavtal och hur de påverkar löner och avtal inom vår bransch. Bokslut sköts av revisor, ditt fokus är den dagliga ekonomin.

Publiceringsdatum
2025-08-29

Dina arbetsuppgifter
• Löpande bokföring och kontering

• Kund- och leverantörsreskontra

• Fakturering

• Lönehantering enligt kollektivavtal

• Moms- och arbetsgivardeklarationer - Avstämningar och rapportering

• Kontakt med revisor inför bokslut

Kvalifikationer
• Utbildning inom ekonomi

• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

• Kunskap om kollektivavtal, gärna inom bemannings- eller rekryteringsbranschen - Goda kunskaper i bokföring, fakturering och löner

• Vana vid ekonomisystem och Excel

• Självständig, strukturerad och noggrann

Vi erbjuder

• En halvtidstjänst med möjlighet att växa

• Flexibel arbetstid och möjlighet till viss distans

• En central roll i ett växande företag

• En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen

Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan.

Vi ses.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556740-9403)

Kontakt
Aziz Halimi
aziz@mijob.se

Jobbnummer
9483740

Prenumerera på jobb från MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB: