Ekonomiassistent till företag i Västra Frölunda
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2026-02-05
Har du erfarenhet som ekonomiassistent och söker en nordisk roll med brett ansvar? Vår kund, ett internationellt bolag inom golvprodukter, söker dig som vill bidra med dina kunskaper och ta eget initiativ i ett engagerat team.
OM TJÄNSTEN
Som Ekonomiassistent kommer du att spela en central roll i att stötta både svenska och nordiska verksamheter i deras dagliga ekonomiarbete. Du kommer att arbeta nära ett mindre team och ha ett brett ansvar över kundreskontraprocesserna, från fakturering till uppföljning och förbättringsarbete. Du bidrar aktivt till att säkerställa effektiva finansiella flöden. Arbetstiderna är; 38,75h/veckan Tis-fre 08:00-16:30 (varje måndag 07:00-15:30 och rullande var 3e fredag 07:00-15:30) Företaget ser detta som en långsiktig rekrytering som inleds med 6 månaders provanställning.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta med brett ansvar i ett engagerat team.
• Att få arbeta med processförbättringar i en internationell miljö.
• ATF, arbetstidsförkortning, 8 dagar per helt kalenderår (enligt lokal policy, första anställningsåret baseras ATF av påbörjad anställningsdatum)
• Förskottssemester - enligt lokal policy beroende startdatum
• Friskvårdsbidrag: 3500 SEK per kalenderår (enligt lokal policy)
• Kollektivavtal: Industri-och Kemigruppen och Unionen samt företagets tjänstebestämmelser
• ITP2/ITP1 pensionsplan
• Valfritt: Privat Sjukvårdsförsäkring (Euro Accident Silver) till subventionerat pris (Bruttolöneavdrag 300 SEK/månaden)
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett spektrum av uppgifter inom kundreskontra, inklusive hantering av betalningar, fakturering, kreditbedömningar och processförbättringar. Du kommer att övervaka och rapportera nyckeltal samt samarbeta tätt med interna avdelningar för att optimera order-till-betalning-flödet.
• Hantera inkommande betalningar och säkerställa korrekt uppdatering av AR reskontra.
• Hantera fakturering och finansiell fakturering, inklusive e-faktureringsplattformar.
• Övervaka och lösa oklara eller omtvistade transaktioner samt hantera kreditstopp och utföra kreditbedömningar.
• Driva automatisering och digitalisering av AR-processer för att minska manuell arbetsbelastning.
• Samarbeta med försäljning, kundtjänst och ekonomi för att säkerställa smidiga processer från order till betalning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
• Stark kunskap om ERP-system och Office-paketet, särskilt Excel.
• Erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent.
• Trivs väl och ser dig själv arbeta långsiktigt i rollen som ekonomiassistent.
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Tillgänglig omgående eller inom en månad.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i en nordisk roll.
• Erfarenhet av e-faktureringsplattformar (t.ex. Peppol, Strålfors).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Rollen innebär många kontaktytor, interna som externa, så en god social & kommunikativ förmåga är avgörande för att man både skall trivas och lyckas i rollen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett internationellt bolag som arbetar med golvprodukter. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
