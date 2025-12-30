Ekonomiassistent till AB Nykvarnsbostäder
2025-12-30
Vill du arbeta nära människor och bidra till trygga hem och en levande vardag i Nykvarn?
Vi söker nu en ekonomiassistent som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du en varierad roll där du kombinerar service, administration och kommunikation - alltid med våra hyresgäster i fokus.
Om AB Nykvarnsbostäder
AB Nykvarnsbostäder är det kommunala bostadsbolaget i Nykvarn. Vi äger och förvaltar omkring 600 hyresrätter och arbetar varje dag för att skapa trygga, trivsamma och hållbara boendemiljöer. Med fokus på både samhällsansvar och kundnöjdhet vill vi bidra till ett växande Nykvarn där människor trivs och känner sig hemma.
Om rollen
AB Nykvarnsbostäder fortsätter stärka upp ekonomi- och förvaltningsorganisationen och söker nu en ekonomiadministrativ klippa som vill arbeta brett, nära verksamheten och med stort eget ansvar. Hos os blir du en central del av ett mindre bolag där beslutsvägarna är korta och där ditt arbete märks varje dag.
Tjänsten är uppdelad i två tydliga ansvarsområden:
Kundreskontra och uthyrningsnära ekonomiadministration samt
Löpande redovisning och stöd till redovisningsansvarig.
Kundreskontra - ca 50% av tjänsten
Du blir navet i den ekonomiska administrationen kring våra hyresgäster.
Detta innebär bland annat att du:
Upprättar och administrerar hyreskontrakt.
Säkerställer ordning i hyreskön, publicerar objekt och hanterar intresseanmälningar.
Skapar hyresavier, lägger upp tillval samt hanterar löpande fakturering kopplad till boendet.
Arbetar med påminnelser, krav- och inkassohantering, inklusive ärenden till Kronofogden.
Bokför samtliga inbetalningar från hyresgäster.
Utför kreditkontroller av potentiella hyresgäster.
samverkar med förvaltare i ärenden som rör exempelvis orosanmälningar eller andra situationer där ekonomisk och social förvaltning möts.
Det här är en roll för dig som trivs med struktur, logik och ordning och som ser kundreskontran som en affärskritisk del av bolagets ekonomi.
Redovisning och dagligt ekonomiarbete - ca 50% av tjänsten
Som en del av ett mindre bolag behöver du vara trygg i att arbeta brett. Du bistår vår redovisningsansvariga i det dagliga ekonomiarbetet, exempelvis:
Löpande bokföring.
Avstämningar och administration kring periodiseringar.
Underlag och kontroller inför månadsbokslut.
Ekonomiskt stöd till verksamheten i stort.
Det här ger dig både utveckling och variation - och en chans att bygga bred kompetens inom fastighetsekonomi.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundreskontra, redovisningsarbete, ekonomiadministration eller liknande roller.
Har god systemvana och gärna arbetat i fastighets-/hyressystem tidigare.
tidigare vana av att arbeta i Momentum och Visma är meriterande.
Är noggrann, strukturerad, självdriven och trivs i en roll med många kontaktytor.
Gillar ordning, processer och att saker blir rätt - på riktigt.
Har integritet, är noggrann och trygg i rollen när du hanterar krav- och inkassoärenden.
Är trygg i att möta människor i olika situationer och kan bemöta dem med respekt och professionalism.
Har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete i team.
Krav för denna roll är:
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska - både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office, däribland Outlook, Excel, Teams och Word.
Har du arbetat inom fastighetsbranschen eller kommunal/bolagsnära verksamhet är det meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Hos AB Nykvarnsbostäder blir du en del av en arbetsplats med starkt samhällsengagemang. Vi erbjuder:
En bred och utvecklande roll i ett bolag där ekonomin är nära verksamheten.
Ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar och stort förtroende.
Möjlighet att påverka och förbättra våra processer - vi bygger och utvecklar löpande.
Möjligheten att bidra till samhällsnytta och trygghet för våra hyresgäster.
Ett välkomnande team med kunniga kollegor.
Trygga anställningsvillkor och förmåner.
Praktisk information
Plats: Nykvarn
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpande så tveka inte att söka tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28

(org.nr 556577-2323), https://nybo.se/
Norra Stationsvägen 26 (visa karta
155 33 NYKVARN Arbetsplats
Nykvarnsbostäder, AB Kontakt
Ekonomichef
Fredrik Callegri fredrik.callegri@nybo.se Jobbnummer
