Ekonomiassistent sökes - Gävle
Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Gävle Visa alla ekonomiassistentjobb i Gävle
2026-07-17
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Har du erfarenhet av ekonomiadministration och trivs med strukturerade arbetsuppgifter? Är du noggrann, serviceinriktad och motiveras av att arbeta med kvalitet och effektivitet? Vill du bli en del av en samhällsviktig verksamhet där du får bidra till välfungerande ekonomiprocesser?Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vi på Perido söker en ekonomiassistent för vår kunds räkning, en statlig myndighet med uppdrag att leverera administrativa tjänster och ge stöd till andra statliga verksamheter. Du utgår från kontoret beläget i Gävle.Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent arbetar du med löpande ekonomiadministration och stödjer verksamheten i det dagliga redovisningsarbetet. Rollen omfattar hantering av leverantörs- och kundreskontra, enklare redovisningsuppgifter samt arbete i ekonomisystem för att säkerställa effektiva och korrekta ekonomiska processer.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande med ett intresse för ekonomi och administration. Du arbetar metodiskt, har ett öga för detaljer och trivs med återkommande arbetsuppgifter där kvalitet och korrekthet är viktiga. Samtidigt är du serviceinriktad, samarbetsvillig och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i tre månader med chans till förlängning på ytterligare tre månader.
Start 2026-08-17.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35926 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/ Jobbnummer
10005378