Ekonomiassistent på deltid till Olink

Nu har du chansen att landa ett meriterande extrajobb där din utveckling står i fokus! På Olink, ett innovativt och snabbt växande Life Science-företag, får du vara med och främja förståelsen för mänskliga sjukdomar. Vi söker en driven ekonomistudent som vill ta chansen att växa, utmana sig själv och bidra till att optimera Olinks arbete med kund- och leverantörsreskontra. Sök jobbet som inte bara stärker din karriär, utan också gör skillnad för människors hälsa. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Olink har vuxit explosionsartat de senaste åren och har på kort tid gjort avtryck världen över. Deras banbrytande produkter används idag av ledande forskningsinstitut och läkemedelsbolag för att driva fram nästa stora genombrott inom medicin. Med huvudkontor och service-lab i både Uppsala och Boston är Olink en verkligt global aktör inom Life Science. Här utvecklas och används tekniken för att ge ny förståelse för komplexa sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, forskning som på riktigt kan förändra människors liv.
I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta i ett team som hanterar både kund- och leverantörsreskontra. Dina uppgifter kommer att inkludera hantering av leverantörsfakturor samt avstämning av konton för in- och utbetalningar. Du ansvarar också för kundfakturering via Olinks faktureringssystem, som används för både kund- och leverantörsfakturor. Vid behov kan det även ingå att följa upp obetalda kundfakturor för att säkerställa att betalningar sker i tid. Visar du framfötterna finns det på sikt spännande möjligheter att ta dig an fler utmanande arbetsuppgifter. Olink ser den här rollen som perfekt för dig som är i början av dina ekonomistudier och vill påbörja en utvecklingsresa. Hos Olink välkomnas du in i en positiv och stöttande arbetsmiljö där teamet inte bara arbetar hårt tillsammans utan också har roligt. Här finns det utrymme för personlig och professionell tillväxt, och varje dag får du möjlighet att bidra till att forma framtiden för hälsa och medicinsk teknik.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Olink. Uppdraget kommer att vara på deltid och förväntas pågå minst fram till årsskiftet. För att vara aktuell för rollen ska du kunna arbeta 1-3 dagar i veckan samt heltid under julledigheten.
Du erbjuds
• Att bli en del av en trygg och spännande organisation där dina initiativ och idéer värdesätts
• Arbete hos en organisation som värdesätter sina medarbetares utveckling högt
• Möjligheten att arbeta på en arbetsplats som våra nuvarande konsulter beskriver som fantastisk
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• Hantering av leverantörsfakturor
• Stämma av konton för in- och utbetalningar
• Kundfakturering via faktureringssystemet
• Uppföljning av obetalda kundfakturor
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar ekonomi på eftergymnasial nivå samt har minst 2 år kvar av studierna
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta i en serviceinriktad roll
• Har god datavana och är bekväm med Office-paketet
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Arbetat med ekonomirelaterade uppgifter tidigare
• Har vana av att arbeta i ekonomisystem
Du är en självgående och kommunikativ person som älskar att hitta lösningar. Eftersom du kommer att jobba nära både kunder och kollegor, trivs du med sociala kontakter och har en naturlig känsla för service. Du arbetar strukturerat och är alltid nyfiken på att lära dig nya saker. Och eftersom teamwork är en stor del av jobbet är din samarbetsförmåga också på topp.
Övrig information
• Start: Omgående (senast i slutet av september)
• Omfattning: Deltid, ca 1-3 dagar/veckan + heltid under julledigheten
• Placering: Centrala Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
