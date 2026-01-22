Ekonomiassistent, Göteborg

KFX HR-partner Skandinavien AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2026-01-22


Publiceringsdatum
2026-01-22

Om tjänsten
Vill du arbeta i en roll där du får bidra till ordning, struktur och ha ett ekonomiskt ansvar? Som ekonomiassistent spelar du en central roll i företagets ekonomifunktion och får arbeta brett med olika delar av ekonomiflödet. Här får du möjlighet att använda din noggrannhet, ditt engagemang och din känsla för detaljer i det dagliga arbetet. Vi söker en ekonomiassistent till en av våra kunder i Göteborg. Tjänsten är ett konsultuppdrag via KFX HR-partner, där du kommer att arbeta ute hos vår kund.

Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.

Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.

Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent får du en varierad vardag där du är med och driver det dagliga ekonomiarbetet framåt. Du kommer bland annat att:

Göra avstämningar och säkerställa att siffrorna stämmer

Ansvara för leverantörsreskontra

Hantera löpande bokföring

Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har ett genuint intresse för ekonomi. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur med service och samarbete, och du arbetar lika bra självständigt som i team. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och ser utmaningar som chanser att växa.

Vi ser att du har:

Eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi

Erfarenhet av bokföring

Erfarenhet från leverantörsfakturaprocess i större bolag. Ankomstregistrering, kontering, komplex kodsträng inkl. momskod, utskick för godkännande och attest

God systemvana och intresse för digitala verktyg samt självgående efter kort introduktion

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Övrig information
Meriterande med erfarenhet av systemet IFS, även SAP

Start: Omgående

Omfattning: Heltid, ca 8-17

Plats: Göteborg

Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Emma Schürer von Waldheim på emma.schurer@kfx.se. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KFX HR-partner Skandinavien AB (org.nr 556658-2143)

Arbetsplats
KFX HR-partner

Jobbnummer
9699907

