Ekonomiassistent/administratör deltid
2026-01-14
Ekonomiassistent/administratör deltid 50 - 80% (2-4 dagar i veckan)
Vi är ett litet familjföretag inom fastighetsförvaltning som söker en eller två ekonomi- och adminstrativkunniga personer på deltid, ca 2 - 4 dagar/vecka.
Du bör ha arbetat några år med ekonomi och bokföring samt ha god datorvana. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt. Du är flexbel, har en positiv attityd och trivs med administrativa arbetsuppgifter och kontakt med människor.
Allt arbete sker från vårt kontor som ligger i Högsbo Industriområde.
Arbetsuppgifterna är varierande och du behöver kunna vara flexibel.
Arbetsuppgiferna omfattar bland annat: Telefonkontakt och mejl med hyresgäster, arbete med hyror, bokföring, moms, löner, allmänna kontorsgöromål m.m.
Tillträde snarast eller enligt ö.k. Vi intervjuar kontinuerligt.
Endast skriftliga svar via mejl. Vi kan tyvärr inte ta emot telefonsamtal gällande tjänsten.
Varaktighet: tillsvidareanställning, provanställning gäller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: ulrika@julvihus.se Omfattning
Ingela Gathenhielms Gata 5
)
