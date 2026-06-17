Ekonomiassistent
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2026-06-17
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Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Riksbyggens Service- och Ekonomicenter i Västerås söker en ekonomiassistent till leverantörsreskontragruppen.
Som ekonomiassistent hos Riksbyggen får du möjlighet att utvecklas inom ekonomi i nära samarbete med ekonomerna i teamet. Riksbyggen letar efter en match till teamet både sett till dina personliga egenskaper samt ambition att växa med Riksbyggen.
Hos oss gör du skillnad
Som ekonomiassistent hos Riksbyggen får du möjlighet att utvecklas inom ekonomi i nära samarbete med dina kollegor i teamet.
Riksbyggen letar efter en match till teamet både sett till dina personliga egenskaper samt din ambition att växa med Riksbyggen. Tjänsten innehåller varierande arbetsuppgifter och många olika kontaktytor både internt och externt.
Som ekonomiassistent ingår du i ett team på 23 personer med stark teamkänsla och högt ansvarstagande i gruppen. Du kommer bland annat att jobba med:
Kontera leverantörsfakturor
Hantera påminnelser och inkassoärenden
Sköta uppdateringar i våra system
Utveckling av processer inom leveranstörsreskontra
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har en kandidatexamen från högskola/ universitet eller YH-utbildning. Du får gärna tidigare ha arbetat inom Leverantörsreskontra eller som ekonomiassistent.
Du bör även tala och skriva obehindrat på svenska då all kommunikation sker på svenska.
Viktigt är att du har en administrativ förmåga och noggrannhet och vara inriktad på att slutföra åtaganden och uppgifter inom deadline. Du behöver vara mycket serviceorienterad och kunna kommunicera via telefon och mejl på ett tydligt sätt. Du behöver trivas med att arbeta såväl självständigt som i grupp samt vara en god lagspelare som bidrar till god sammanhållning.
Du är öppen för förändringar och har förmågan att se utveckling och digitalisering som en naturlig del av arbetet då Leverantörsgruppen befinner sig i en tid av mycket förändringar med fokus på digitalisering och effektivisering som en del av vardagen.
Du behöver också ha en god förmåga att granska information och förstå ekonomiska flöden. Du ska kunna agera affärsmässigt, professionellt och skapa en förtroendefull dialog samt kunna se och möta kundens behov både på kort och lång sikt. Det är meriterande om du har erfarenhet av Agresso. Som person bör du även vara initiativtagande, orädd samt strukturerad.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande arbete med många kontakter, ett gott arbetsklimat och goda möjligheter till utveckling. Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Placeringsort för tjänsten är Västerås.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Så ansöker du
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Lediga jobb senast den 2026-07-31. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan dess, så sök redan idag!
Kontaktuppgifter
Om du har frågor, kontakta gruppchef Emelie Wallner, email: emelie.x.wallner@riksbyggen.seÖvrig information
Du kan kontakta Unionen på Riksbyggen om du har frågor om tjänsten via ePost-adress: Unionen@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9967389