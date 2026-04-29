Ekonomiassistent
Addbrand Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Jönköping
2026-04-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addbrand Sweden AB i Jönköping
Ekonomiassistent till Addbrand Sweden AB
Föräldravikariat
Är du en noggrann och strukturerad ekonom som vill ha en central roll med fokus på kundreskontra? Just nu söker Addbrand en ekonomiassistent till ett föräldravikariat, där du kommer att ansvara för kundreskontran inom Addbrand-koncernen.
Addbrands ekonomiteam hanterar redovisningen för hela koncernen, som har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Hos oss blir du en del av ett bolag med starkt fokus på kundrelationer och tillväxt, där framåtanda och förändring är en naturlig del av vardagen.
Vilka är Addbrand?
Addbrands vision är att vara Nordens ledande grossist inom trycksaker. Vi erbjuder ett brett sortiment som inkluderar kuvert, lätta emballage, exponeringsprodukter samt en mängd andra pappersbaserade produkter. Addbrand säljer till det "grafiska mellanledet" som för Addbrand innebär grafiska företag, kontorsvarubolag, promotionsföretag och reklambyråer i hela Norden.
För att nå våra mål och möta kundernas behov arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och bredda vårt sortiment. Genom att lyssna på våra återförsäljare och samtidigt aktivt bevaka marknaden säkerställer vi en ständigt växande produktportfölj. Detta tillsammans med nya kunder och målet att förvärva inom branschen är grunden i Addbrands mål om ständig tillväxt.
Omsättningen i koncernen 2025 var ca 345 MSEK och totalt har koncernen ca 100 anställda. Addbrand finns i Bankeryd (SE), Stockholm (SE), Göteborg (SE), Svedala (SE), Drammen (NO) och Vejle (DK).
Om rollen
Som ekonomiassistent på Addbrand blir du en del av ett ekonomiteam som idag består av fyra kollegor. Vi söker nu en ekonomiassistent till ett föräldravikariat.
Du kommer att arbeta brett inom ekonomifunktionen med huvudansvar för kundreskontra. Utöver detta kommer du att arbeta med leverantörsreskontra och löpande bokföring. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är en del av ett team där samarbete och laganda är centralt för att nå gemensamma mål.
Rollen innebär kontaktytor både internt och externt, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga samt samarbetsförmåga. Vidare blir du en viktig del av Addbrands förbättringsarbete och bidrar, tillsammans med teamet, till att utveckla och uppdatera rutiner och arbetssätt för att skapa ännu mer effektiva och smidiga processer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för kundreskontra, fakturering och påminnelsehantering
• Arbeta med leverantörsreskontra
• Löpande bokföring
• Avstämningar av banken
• Uppdatera och följa rutiner för reskontrahantering
• Säkerställa att lagar och regelverk inom ekonomiområdet efterlevs
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi. Tidigare erfarenhet som ekonomiassistent är meriterande, men inget krav. Som person är du ansvarstagande, nyfiken och har ett strukturerat arbetssätt samt trivs med att ta egna initiativ.
För att trivas i rollen tror vi att du är en noggrann person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett positivt förhållningssätt, är initiativtagande och har en vilja att lära dig nytt och utvecklas inom ekonomi. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där man gemensamt arbetar för att förbättra processer. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och du har en öppen inställning till förändring. För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad och arbetar för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.
Bra att veta
• Placeringsort är på huvudkontoret i Bankeryd
• Omfattning: heltid
• Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med start i augusti
• Du rapporterar till ekonomichefen
• Urval och intervjuer sker löpande
Kontaktuppgifter och ansökan
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Celie Lidström, celie.lidstrom@addbrand.se
Skicka din ansökan till: ansokan@addbrand.se
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-05-20. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: ansokan@addbrand.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Addbrand Sweden AB
(org.nr 556420-8642)
Verkmästargränd 3
)
564 31 BANKERYD
9883777