Ekonomiassistent
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand! Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt. Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet. Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss. Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.
Verksamheten
Ekonomikontorets uppgift är att vara stödfunktion inom ekonomi, finans och upphandling. Idag arbetar det fem personer på enheten och vi delar på arbetsuppgifter, har egna ansvarsområden och arbetar med att utveckla ekonomiprocesser och system. Verksamhetsområdena är många och det ger dig möjlighet att bidra med dina kunskaper, få chansen att arbeta med delar som du tycker är intressanta och samtidigt erbjuder vi möjlighet till kompetensutveckling. Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos oss har du en viktig roll i det dagliga arbetet på enheten. Du arbetar huvudsakligen med leverantörs- och kundreskontra samt löpande bokföring. I tjänsten ingår även att bevaka och följa upp förfallna fakturor, genomföra kontoavstämningar i samband med månadsbokslut samt hantera post.
Du har löpande kontakt både internt och externt via telefon, mejl och personliga möten. Du bidrar till en hög servicenivå och bemöter andra på ett professionellt sätt. Ditt arbete spelar en central roll i att säkerställa att våra ekonomiska processer är effektiva, tillförlitliga och håller en hög kvalitet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat kundreskontra, leverantörsreskontra, in- och utbetalningar, avstämningar, viss systemadministration samt andra vanligt förekommande uppgifter inom en ekonomifunktion.
Ekonomifunktionen befinner sig i ständig utveckling, vilket innebär att både arbetssätt och arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid. Hos oss får du därför goda möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens i din roll som ekonomiassistent.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom redovisning eller annan relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i ekonomisystem samt goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av ekonomiadministration inom offentlig verksamhet, gärna från kommunal sektor, är meriterande. Du ska även ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen som ekonomiassistent är din personlighet av stor betydelse. Du är engagerad, driven och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Rollen innebär många kontaktytor inom organisationen, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Vi har en hög ambitionsnivå och arbetar ofta mot olika deadlines, varför det är viktigt att du är flexibel och trivs i ett tempo där prioriteringar kan variera.
Erfarenhet av verksamhetssystem såsom Visma RoR, EDP Future, Hogia och Inyett är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningstyp/arbetstider
Tjänsten är på heltid och ett vikariat för studieledighet under perioden augusti 2026 till och med juni 2027. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske under vecka 23.Övrig information
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), https://www.skinnskatteberg.se/
739 22 SKINNSKATTEBERG Arbetsplats
Skinnskattebergs Kommun Kontakt
Jessica Andersson jessica.andersson@skinnskatteberg.se Jobbnummer
9883276