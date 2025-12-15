Ekonomiassistent
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Nivora Group AB söker Ekonomiassistent - Bli en del av vårt växande team i Malmö!Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Nivora Group AB är ett expansivt företag med flera verksamhetsgrenar inom service och entreprenad - bland annat städning, flytt, takvård, sanering och byggstädning. Vi är baserade i Malmö och verkar över hela Skåne. Nu söker vi en noggrann och driven ekonomiassistent som vill växa tillsammans med oss!
Arbetsuppgifter:
Som ekonomiassistent hos oss kommer du att ha en central roll i vår administration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande bokföring och fakturahantering (kund och leverantör)
Månadsavstämningar och betalningar
Påminnelser och inkassohantering
Underlag till löner och bokslut
Hantering av kvitton, reseräkningar och utlägg
Kontakt med redovisningsbyrå och revisor
Stöd i ekonomisk rapportering till ledningen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av liknande arbete eller utbildning inom ekonomi
Har goda kunskaper i Excel och bokföringssystem (t.ex. Fortnox eller Visma)
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har god svenska i tal och skrift (engelska är ett plus)
Gillar att arbeta i en entreprenörsdriven och växande organisation
Vi erbjuder dig:
En viktig roll i ett växande företag med framtidsvisioner
Möjlighet att utvecklas och växa inom ekonomi/administration
Flexibla arbetstider och delvis distans vid behov
Tjänsten är deltid eller heltid - enligt överenskommelse
Placering:
Malmö (Sporregatan 25)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan:
Skicka din ansökan till Nivorajobb@gmail.com
Märk ämnesraden med "Ekonomiassistent - Nivora"
Vid frågor, kontakta Mirsad på 072-334 84 20
Välkommen med din ansökan - vi intervjuar löpande!
Besök oss på: www.nivoragrupp.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Nivorajobb@gmail.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Nivora Group AB
(org.nr 559208-7380)
Sporregatan 25 (visa karta
)
213 77 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adam Albreij Nivorajobb@gmail.com 0723348420 Jobbnummer
9643602