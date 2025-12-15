Ekonomiassistent

Ekonomiassistentjobb / Malmö
2025-12-15


Nivora Group AB söker Ekonomiassistent - Bli en del av vårt växande team i Malmö!

Publiceringsdatum
2025-12-15

Om företaget
Nivora Group AB är ett expansivt företag med flera verksamhetsgrenar inom service och entreprenad - bland annat städning, flytt, takvård, sanering och byggstädning. Vi är baserade i Malmö och verkar över hela Skåne. Nu söker vi en noggrann och driven ekonomiassistent som vill växa tillsammans med oss!
Arbetsuppgifter:
Som ekonomiassistent hos oss kommer du att ha en central roll i vår administration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande bokföring och fakturahantering (kund och leverantör)

Månadsavstämningar och betalningar

Påminnelser och inkassohantering

Underlag till löner och bokslut

Hantering av kvitton, reseräkningar och utlägg

Kontakt med redovisningsbyrå och revisor

Stöd i ekonomisk rapportering till ledningen

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av liknande arbete eller utbildning inom ekonomi

Har goda kunskaper i Excel och bokföringssystem (t.ex. Fortnox eller Visma)

Är noggrann, självgående och ansvarstagande

Har god svenska i tal och skrift (engelska är ett plus)

Gillar att arbeta i en entreprenörsdriven och växande organisation

Vi erbjuder dig:
En viktig roll i ett växande företag med framtidsvisioner

Möjlighet att utvecklas och växa inom ekonomi/administration

Flexibla arbetstider och delvis distans vid behov

Tjänsten är deltid eller heltid - enligt överenskommelse

Placering:
Malmö (Sporregatan 25)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan:
Skicka din ansökan till Nivorajobb@gmail.com
Märk ämnesraden med "Ekonomiassistent - Nivora"
Vid frågor, kontakta Mirsad på 072-334 84 20
Välkommen med din ansökan - vi intervjuar löpande!
Besök oss på: www.nivoragrupp.se
Instagram: @nivoragrupp

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Nivorajobb@gmail.com
E-post: Nivorajobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nivora Group AB (org.nr 559208-7380)
Sporregatan 25 (visa karta)
213 77  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Adam Albreij
Nivorajobb@gmail.com
0723348420

Jobbnummer
9643602

