Ekonomiassistent 80%
2026-01-07
Är du en noggrann och serviceinriktad administratör eller ekonomiassistent som trivs med varierade arbetsuppgifter och många kontaktytor? Vill du arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad i vardagen - både för kollegor, kunder och leverantörer? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Vi söker en ekonomiassistent på ett konsultuppdrag åt en av våra kunder.Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent får du en bred och viktig roll där du kombinerar ekonomi med administration. Du arbetar nära verksamheten och är ett naturligt stöd i både det dagliga ekonomiarbetet och den administrativa servicen.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Löpande bokföring
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturering och kontering
• Förbereda underlag och delta i bokslutsarbetet
• Administrera reseräkningar och göra enklare inköp
• Register- och systemhantering
• Ta fram dokument, rapporter och övrigt beslutsunderlag
• Administrativ service till kunder, kollegor och leverantörer
• Svara i telefon, posthantering samt övrig kontorsadministration
• Administrera möten, konferenser och resor
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet från en ekonomi- eller administrativ roll. Du har ekonomisk förståelse och kunskap kring löpande bokföring. Du har goda kunskaper i Excel och erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Vi söker dig som är social, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. I ditt arbetssätt är du noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du är en självgående person som har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Du har god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad i ditt sätt att bemöta kollegor och externa kontakter.
Vi erbjuder dig
• En varierad och utvecklande roll
• Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
• Möjlighet att växa och utvecklas inom ekonomi och administration
• En arbetsplats där din insats verkligen uppskattas
Information och kontakt
Vi erbjuder en deltidsanställning på ca 80% och då som konsult via oss på Wikan Personal. Anställningen inleds med en visstidsanställning via Wikan Personal och kan eventuellt leda till att övergå i en tillsvidareanställning hos kunden på sikt.
Tjänsten ska tillsättas omgående så du bör vara tillgänglig för uppdraget snarast. Vi tillämpar löpande urval så ansök redan idag, sista ansökningsdag är den 21 januari. Har du frågor, vänligen kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell på 044-590 65 02.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
