Ekonomiassistent - Hemfint Group
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2026-08-03
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Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint.se och Outl1.se med en omsättning på cirka 500 miljoner kronor och försäljning på fyra marknader. Som en del av BHG Group, en ledande aktör inom heminredning och möbler, erbjuder vi en spännande arbetsmiljö med fokus på tillväxt och kundnöjdhet. För att ta nästa steg i vår utveckling söker vi nu en ekonomiassistent med ansvar för kundreskontra i våra tre bolag.
I denna tjänst får du möjlighet att arbeta med hela flödet inom kundreskontran, där du ansvarar för bokföring av kundtransaktioner, löpande avstämningar och säkerställer att våra kundbetalningar hanteras korrekt och effektivt. Du arbetar med registrering och bokföring av inbetalningar, uppföljning av kundfordringar samt hantering och bokföring av krediteringar. Rollen innebär även ansvar för att säkerställa att kundreskontran håller hög kvalitet och att samtliga transaktioner är korrekt bokförda och avstämda.
Du blir en viktig länk mellan ekonomi, kundservice och övriga verksamheten, med daglig kontakt både internt och externt för att säkerställa en smidig hantering av kundärenden och ekonomiska flöden. Du arbetar aktivt med att identifiera avvikelser, lösa differenser och bidra till att utveckla och effektivisera våra processer inom kundreskontran.
Arbetsuppgifterna omfattar också löpande avstämningar mot olika betaltjänster för att säkerställa att samtliga kundinbetalningar bokförs och matchas korrekt. Du arbetar nära redovisningsansvarig och stöttar vid månads- och årsbokslut samt rapportering. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av redovisning och bokföring samt är van att arbeta i affärs- och ekonomisystem.
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av arbete med kundreskontra eller liknande ekonomiadministrativa arbetsuppgifter, gärna inom e-handel eller annan transaktionsintensiv verksamhet. Du arbetar strukturerat och noggrant, har ett öga för detaljer och trivs med att hantera stora mängder transaktioner. Du är en lagspelare som samtidigt är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.
Hos oss får du en viktig roll i ett växande e-handelsbolag där du får möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med drivna kollegor. Vi sitter i moderna lokaler vid Hötorget i Stockholm och erbjuder en trivsam arbetsmiljö med frukost varje morgon samt tillgång till gym till ett väldigt förmånligt pris för att främja hälsa och välbefinnande. Som anställd får du även friskvårdsbidrag, möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan, flexibla arbetstider samt pensionsförsäkring.
Lönespannet för denna tjänst är mellan 25 000 - 26 000 kr
Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare med inledande provanställning Start omgående eller enligt överenskommelse
Du behöver inte bifoga personligt brev – vi utgår från CV och urvalsfrågorna.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8159823-2128686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BHG Group AB
(org.nr 559077-0763), https://careers.wearebhg.com
Döbelnsgatan (visa karta
)
111 38 STOCKHOLM Arbetsplats
BHG Jobbnummer
10020280