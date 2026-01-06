Ekonomiansvarig till Blowtech
Är du redo för en ny utmaning? Blowtech söker en Ekonomiansvarig som vill vara med och bidra i den tillväxtresa som vi nu gör.
Om rollen
Som Ekonomiansvarig på Blowtech får du möjlighet att jobba verksamhetsnära i en organisation med korta beslutsvägar. Ditt huvudsakliga ansvar är finansiell styrning och rapportering, men du förväntas också jobba en hel del med controlling i nära samarbete med företagets olika delar. Du blir ett bollplank för ledning och ägare och har en ekonomiassistent till din hjälp med de dagliga uppgifterna. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.
För att trivas i rollen behöver du gilla operativt arbete och att tillsammans med ledningsgruppen driva företagets långsiktiga utveckling. Dina dagar består av:
Finansiell styrning och rapportering.
Operativt redovisnings- och bokslutsarbete.
Prognos- och budgetarbete.
Controlling: Identifiera avvikelser och initiera/driva aktiviteter.
Leda och utveckla ekonomiavdelningen: Medarbetare, processer, IT-stöd
Ledningsgruppsarbete och support till organisation/chefer.
Externa kontakter som berör ekonomi; koncern, revisorer, Skatteverk....
Din Profil
Vi tror att du som söker är civilekonom, eller på annat sätt skaffat dig djup och bred ekonomisk kompetens. Du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete där du haft ansvar för redovisning/bokslut. Det är en stor fördel om du kommer från tillverkningsindustrin och har god förståelse för produktionsekonomi.
Goda kunskaper om legala regelverk är förstås viktigt, liksom hög IT-mognad och vana från arbete i affärssystem.
Då tjänsten innebär en stor andel operativt arbete behöver du vara prestigelös och hög samarbetsförmåga kring såväl dagliga som strategiska frågor. Som person vill vi att du har integritet, är utvecklingsinriktad och kommunikativ. I yrkesrollen har du stor nytta av analytisk förmåga, struktur och förmågan att växla från detaljer till helhet.
En riktigt bra dag för dig bör vara då du jobbar tätt tillsammans med olika avdelningar och då din kompetens bidrar till värde i verksamheten.
Vi erbjuder
Blowtech erbjuder en roll med stort ansvar och stora möjligheter att påverka och bygga upp sitt ansvarsområde. Du får jobba i ett företag med framgång och starka ägare. Hos Blowtech får du möjlighet att utvecklas i takt med att verksamheten växerPubliceringsdatum2026-01-06Så ansöker du
Om Blowtech
Blowtech är specialister inom formblåsning av plast och kan tillverka nästan vad som helst så länge det är av plast och har ett hålrum. Med sin erfarenhet, höga teknikkunnande och lösningsorienterade förhållningssätt jobbar man fram långsiktiga och hållbara lösningar. Med ny teknologi och rätt material skapas ökat värde som bidrar till att minimera det globala fotavtrycket.
Blowtech ligger i framkant gällande produktionsteknisk utveckling. Man erbjuder projektledning, verktygsframtagning och gemensamma utvecklingsprojekt med teknisk erfarenhet och kunskap.
Hållbarhetsarbete tas på stort allvar där man strävar efter minimal materialåtgång, utan att tumma på kvaliteten, och maximal återvinning för att minska avtryck på miljön.
