Ekonomiansvarig
Motorkompaniet Arvidsson & Lindeberg Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Katrineholm Visa alla ekonomichefsjobb i Katrineholm
2026-06-26
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Ekonomiansvarig till Motorkompaniet Arvidsson & Lindeberg AB
Är du en driven och ansvarstagande person som trivs i en bred roll med många kontaktytor? Vill du arbeta nära verksamheten i ett företag inom bilbranschen där tempo, service och samarbete är en naturlig del av vardagen? Då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Som ekonomiansvarig hos oss får du en central roll i företaget och ansvarar för att driva, följa upp och utveckla ekonomiarbetet. Rollen är bred och kombinerar löpande ekonomi, lönehantering, administration och arbetsuppgifter kopplade till vår bilverksamhet. Du arbetar nära ledning och kollegor och bidrar med struktur, kontroll och affärsförståelse i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för löpande bokföring, avstämningar och ekonomisk uppföljning.
• Arbeta med leverantörs- och kundreskontra, fakturering och betalningar.
• Hantera löner samt personalrelaterad administration.
• Göra månadsbokslut, årsbokslut och rapportering.
• Ansvara för administration kopplad till bilar, exempelvis fordonsdokumentation, inköp, försäljning och övriga administrativa flöden.
• Ha kontakt med revisorer, myndigheter, banker, leverantörer och andra externa parter.
• Utveckla och förbättra rutiner, arbetssätt och interna processer.
• Vara ett stöd till ledning och verksamhet i ekonomiska och administrativa frågor.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ekonomi, redovisning och lönehantering.
• Är trygg i löpande ekonomiarbete, bokföring, avstämningar, bokslut och rapportering.
• Har god administrativ förmåga och trivs med en varierad arbetsdag.
• Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
• Har god vana av ekonomisystem, lönesystem och Officepaketet.
• Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet från bilbranschen eller liknande verksamhet är meriterande men inget krav.
Som person är du
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du är anpassningsbar, lösningsorienterad och prestigelös. Du tar egna initiativ, ser vad som behöver göras och bidrar gärna till förbättringar. Du har lätt för att samarbeta, är tydlig i din kommunikation och värdesätter lagarbete. Hos oss är det viktigt att arbeta för laget framför jaget och att bidra till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig och varierad roll i ett engagerat företag inom bilbranschen. Du blir en del av ett team där samarbete, ansvar och service står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, möjlighet att påverka och en vardag där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
Låter det här som rätt roll för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss, john.lindeberg@motorkompaniet.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: john.lindeberg@motorkompaniet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motorkompaniet Arvidsson & Lindeberg Aktiebolag
(org.nr 556281-8194)
Bievägen 19 (visa karta
)
641 46 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motorkompaniet Arvidsson & Lindberg AB Kontakt
John Lindeberg john.lindeberg@motorkompaniet.se 0709524102 Jobbnummer
9981937