Ekonomiadministratör
Västra Götalandsregionen, Redovisning i Mariestad / Ekonomiassistentjobb / Mariestad Visa alla ekonomiassistentjobb i Mariestad
2025-12-16
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Redovisning i Mariestad i Mariestad
Om verksamheten
Ekonomiservice är Västra Götalandsregionens gemensamma servicecenter inom ekonomi.
Som ekonomiadministratör hos oss får du möjlighet att utveckla både verksamheten och dig själv. Du kommer tillhöra en enhet på drygt 20 personer och enheten utför varierande redovisningsuppdrag beroende på våra kunders önskemål och kan komma att variera över tid och innefatta flera olika sorters uppgifter inom ekonomiområdet.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Du ingår i en grupp inom enheten på runt 10 personer där man på ett professionellt sätt arbetar både självständigt och tillsammans kring olika ekonomiuppgifter.
Arbetsuppgifterna består främst av:
löpande bokföring och likvidavstämningar
månatlig avstämning av konton
hantering av ärenden kring fakturafrågor
utbetalningskontroller
För att ge god service i rollen som ekonomiadministratör behöver du:
ha ett gott bemötande och arbeta bra tillsammans med andra
kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete
vara noggrann
ha god numerisk och analytisk förmåga
trivas med att medverka i förändrings- och utvecklingsarbete
ha lätt för att anpassa dig till och se möjligheter i förändringar
Du har lägst en eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi/redovisning på minst ett år. Alternativt kan du ha gymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig.
Du har god datorvana med tyngdpunkt på excel.
Meriterande är om du tidigare har använt dig av ekonomisystemet Raindance. Det är även meriterande om du har arbetat med löpande redovisning.
Ansökningsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Redovisning i Mariestad Kontakt
Lars Bergqvist, Enhetschef 0707330705 Jobbnummer
9646499