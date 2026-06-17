Ekonomi- & Löneadministratör
Oskarshamns församling / Ekonomiassistentjobb / Oskarshamn Visa alla ekonomiassistentjobb i Oskarshamn
2026-06-17
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Trivs du i en roll där du får kombinera ekonomi, lön och personaladministratör? Då kan det vara DIG vi söker till Oskarshamns församling.
Om Oskarshamns församling
Oskarshamns församling har ca 9.000 tillhöriga medlemmar. Vi har en församlingsverksamhet som bedrivs i Oskarshamns kyrka, Kyrkans hus, Kolbergakyrkan och Kristinebergskyrkan med 25 anställda. Vi har också begravningsverksamhet med eget krematorium och ca 15 anställda. Vi är en arbetsplats där ansvar, goda idéer och engagemang uppmuntras. Vi tror på tillit till medarbetarnas kompetens.
Vår vision är GUD-GLÄDJE-GEMENSKAP och söker dig som vill dela den med oss.
Om tjänsten
Som ekonomi- och löneadministratör har du en central och viktig roll i församlingens administrativa flöden. Du arbetar nära både interna verksamheter och externa samarbetspartners såsom svenska kyrkans ekonomi- och lönebyrå. Arbetet är varierat och kräver både noggrannhet och förmåga att hålla ihop helheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom ekonomi/administration eller motsvarande
Erfarenhet av administrativt arbetet inom ekonomi och/eller lön
Erfarenhet av ekonomisystem och/eller lönesystem
God vana att arbeta med att kvalitetssäkra underlag
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, lön eller HR
Erfarenhet av arbete mot externa byråer
Erfarenhet från offentlig eller idéburen verksamhet
Erfarenhet från Svenska kyrkan
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas i rollen behöver du vara:
Noggrann och strukturerad
Ansvarstagande och leveranssäker
Serviceinriktad i kontakt med kollegor, chefer och förtroendevalda
Självständig i ditt arbete
Samarbetsorienterad
Flexibel och stresstålig i perioder med högre tempo
Övrigt
Du är medlem i Svenska kyrkan och har förståelse och respekt för Svenska kyrkans värdegrund.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats där kollegorna är måna om varandra och ser till församlingens bästa. Goda möjligheter att kombinera arbete och privatliv. Friskvårdsbidrag.
Anställning
100% tillsvidareanställning, provanställning kan bli aktuell.
Ansökan
Välkommen med din ansökan (senast 5/7-26) som du skickar per e-post till oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se
. Märk ämnesraden med "Ansökan".
Urval tas ut löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Församling
(org.nr 252000-7655), https://www.svenskakyrkan.se/oskarshamn
Tingsvägen 1 (visa karta
)
572 55 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns församling Jobbnummer
9967759