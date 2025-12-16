Ekonom med ansvar för komplex fakturering
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
I denna roll får du möjlighet att arbeta med komplex fakturering och bidra till en smidig operativ verksamhet. Uppdraget är placerat inom affärsområdet Supply & Trading och erbjuder en affärsnära roll med många kontaktytor.
OM TJÄNSTEN
Som Fakturaadministratör kommer du att spela en central roll i den finansiella administrationen genom att hantera komplex fakturering, säkerställa efterlevnad av avtal och upprätthålla goda relationer med kunder och interna intressenter.
Rollen innebär omfattande samarbete både internt och externt, vilket ställer krav på god kommunikation och förmåga att arbeta strukturerat och lugnt även under tidspress
Avdelningen arbetar nära flera interna funktioner och har en viktig roll i att säkerställa korrekta och effektiva affärsflöden.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö och utveckla din kompetens inom fakturering och ekonomihantering.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som Fakturaadministratör kommer du att spela en central roll i den finansiella administrationen genom att hantera komplex fakturering, säkerställa efterlevnad av avtal och upprätthålla goda relationer med kunder och interna intressenter.
Rollen innebär omfattande samarbete både internt och externt, vilket ställer krav på god kommunikation och förmåga att arbeta strukturerat och lugnt även under tidspress
• Analysera och kontrollera affärer för att säkerställa korrekt hantering gentemot kund och bolag
• Upprätta preliminära fakturor och slutfakturor
• Säkerställa att avtalade kontrakt följs, inklusive beräkning och kontroll av avtalade priser
• Följa upp betalningsdagar samt ha löpande kontakt med kunder kring fakturor och betalningar
• Ha daglig intern dialog med angränsande funktioner såsom kundreskontra, treasury samt skatt & tull
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning inom ekonomi, logistik, teknik eller motsvarande
• God systemvana och generellt starka IT-kunskaper
• Mycket goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Erfarenhet av komplex fakturering
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Bransch- och produktkunskap inom energi-, olje- eller raffinaderiindustri
• Kännedom om relevanta lagar och förordningar inom området
• Erfarenhet av affärssystem såsom Allegro-Horizon och/eller M3
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad, noggrann och har ett starkt öga för detaljer
• Socialt trygg med god samarbetsförmåga
• Proaktiv och självgående
• Snabblärd med lätt för att sätta dig in i nya rutiner och processer
• Van att ta egna initiativ och ansvar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en ledande aktör inom energisektorn. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9646007