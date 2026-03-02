Ekonom kunnig i Fortnox (Deltid)
2026-03-02
Är du kunnig i Fortnox med en passion för effektiv och automatiserad bokföring? Vi söker dig som vill arbeta deltid i Kalmar.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Om du ev sökt denna tjänsten ber vi dig söka igen.
Vi söker dig som är duktig i Fortnox redovisningsprogram som har en djup förståelse för att skapa och hantera bokföringsregler i systemet. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att optimera och automatisera bokföringsprocesser genom att konfigurera och anpassa bokföringsregler, så att transaktioner automatiskt bokförs enligt fördefinierade villkor.Dina arbetsuppgifter
Skapa och justera bokföringsregler i Fortnox för att säkerställa automatisk bokföring av återkommande transaktioner.
Analysera och identifiera områden där automatisering kan implementeras för att öka effektiviteten.
Ge stöd och rådgivning till interna team och kunder om bästa praxis i Fortnox.
Arbeta proaktivt med att förbättra och utveckla befintliga bokföringsprocesser.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av att arbeta med Fortnox redovisningsprogram.
Stark förståelse för hur man skapar och optimerar bokföringsregler.
Goda kunskaper i bokföring och redovisning.
Självgående och kan arbeta effektivt på distans.
Förmåga att analysera komplexa bokföringsdata och omsätta detta i automatiserade processer.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider på deltid som kan anpassas efter din livsstil.
Möjlighet att arbeta helt på distans.
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där din expertis verkligen kommer till sin rätt.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan idag vi kan göra klart rekryteringen före ansökningstidens utgång om vi hittar rätt person! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: fastighetskb@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RE-2248". Arbetsgivare Skinnargården Fastighets KB Arbetsplats
Fastighets KB Jobbnummer
9771775