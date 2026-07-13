Ekonom
Munkedals Kommun / Företagsekonomjobb / Munkedal Visa alla företagsekonomjobb i Munkedal
2026-07-13
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, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Kommunstyrelsens förvaltnings uppgift är att stödja, ge service och se till att lagar och regler följs inom respektive expertområde, till våra kärnverksamheter i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning består av avdelningarna ekonomi, administration, HR, kommunikation & tillväxt samt löneenheten.
Är du vår nästa ekonom som vill bidra till Munkedals utveckling? Nu söker vi en ekonom med uppdrag att stödja kultur- och utbildningsförvaltningen.
Ekonomiavdelningen i Munkedals kommun har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla ekonomistyrningen i kommunen, fungera som intern service inom ekonomiområdet samt ansvara för upphandling. Vi söker dig som tillsammans med 9 kollegor vill bidra till utveckling och kvalité i våra ekonomistyrningsprocesser. Funktionen är placerad på ekonomiavdelningen centralt i Munkedal med inspirerande lokaler och engagerade kollegor. Vi ser fram emot att ha dig med på vår resa, kom och bli en del av vårt team i Munkedals kommun – där stora möjligheter väntar på dig.
Beskrivning av arbetet
Som ekonom får du ett brett och varierande arbete. Den största delen avser att vara ett kvalificerat och konsultativt stöd till budgetansvariga chefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen, där du bidrar till att förvaltningens ekonomiska resurser används på bästa sätt. Som ekonom utför du utrednings- och utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör budget, bokslut, prognosarbete, statistik och redovisning. I rollen ingår även att förklara ekonomiska sammanhang för icke-ekonomer, likaså arbete med vidareutveckling och ständiga förbättringar av arbetsrutiner, modeller och metoder som en naturlig del i arbetet.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som
är ekonom med akademisk utbildning.
har tidigare erfarenhet av arbete som ekonom.
har god datavana, inklusive kunskaper i Excel och vana att arbeta digitalt.
har erfarenhet av ekonomisystemet ERP från Unit4 (meriterande).
har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du är trygg och stabil med förmåga att se ekonomin ur ett både helhets- och verksamhetsperspektiv. Likaså uppskattar vi att du är självgående, serviceinriktad och arbetar strukturerat i komplexa sammanhang. Har du även en mycket god samarbetsförmåga, trivs med att ta ansvar och har en förmåga att utveckla processer, väntar ett givande uppdrag dig.
Vi erbjuder dig
ett stimulerande arbete med möjlighet att påverka dina arbetstider.
förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
förmånlig tjänstepensionsplan och möjlighet till semesterväxling.
Vi vill informera dig om
att en bakgrundskontroll kommer att genomföras inför anställning.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 80 MUNKEDAL Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, Ekonomiavdelningen Kontakt
Lisa Cronholm lisa.cronholm@munkedal.se 0524-18000 Jobbnummer
10001197