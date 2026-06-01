Ekonom
Välkommen till en stimulerande akademisk miljö där din ekonomiska expertis gör skillnad! Vi söker nu en ekonom för kommande konsultuppdrag, som vill arbeta i en dynamisk och utvecklande akademisk miljö där kvalitet, utveckling och mångfald står i centrum. Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som ekonom har du en central roll i verksamheten och fungerar som stöd till chefer och projektledare i ekonomiska frågor. Du arbetar självständigt med kvalificerade ekonomiska uppgifter och bidrar till att säkerställa god ekonomisk styrning och uppföljning.
I rollen ingår bland annat att:
ge rådgivning och stöd i ekonomiska frågor till chefer och projektledare
säkerställa korrekt redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
arbeta med budget, uppföljning, prognoser och analyser för projekt och verksamhet
ansvara för ekonomisk projektrapportering till externa finansiärer
delta i budget-, boksluts- och uppföljningsarbete
tolka och tillämpa ekonomiska villkor från finansiärer och andra avtalsparter
bidra till utveckling och kvalitetssäkring av ekonomiska processer och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom ekonomi, YH-utbildning inom ekonomi eller motsvarande
erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med redovisning, budgetarbete och bokslut
erfarenhet av arbete i ekonomi- och administrativa stödsystem
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
dokumenterad erfarenhet av ansvar för hela ekonomiprocesser
erfarenhet av projektredovisning
erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom högskola eller universitet
erfarenhet av EU-redovisning
erfarenhet av arbete i systemen Raindance och Hypergene.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du ansvarstagande, noggrann och har ett starkt kvalitetsfokus. Du arbetar strukturerat, har god analytisk förmåga samt god förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du trivs med att ge stöd och service till verksamheten och har god samarbetsförmåga samt god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du kan omsätta komplex ekonomisk information till tydliga och användbara underlag för olika målgrupper och arbetar både självständigt och i samarbete med andra.Övrig information
Start: Augusti
Arbetstid: Kontorstid måndag-fredag (i genomsnitt 40 timmar per vecka)
Placering: Göteborg
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup under perioden 2026-08-17 till och med 2027-07-02 med möjlighet till förlängning.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Vid intervju kan ett arbetsrelaterat case förekomma. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett. Ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
https://www.onepartnergroup.se/
412 63 GÖTEBORG
OnePartnerGroup AB Kontakt
Rekryterare & Konsultchef
Rebecka Svensson rebecka.svensson@onepartnergroup.se +46723774920
