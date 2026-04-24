Ekonom
2026-04-24
Vill du arbeta med ekonomi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som ekonom vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.
Statsvetenskapliga institutionen har bedrivit utbildning och forskning i 400 år. Institutionen utgör idag en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Den har ca 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen inom statsvetenskap och utvecklingsstudier. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: www.statsvet.uu.se
Institutionens ekonomi- och HR-funktion består av 3,5 medarbetare. Övrig administration inkluderar kursadministratörer, studievägledare, kommunikatör och kurssamordnare.
Institutionen söker en kvalificerad och självständig ekonom som ansvarar för institutionens övergripande ekonomi. Rollen har särskilt fokus på statsanslag och fakultetsmedel samt innebär ett nära och kvalificerat stöd till prefekt, ledningsgrupp och institutionsstyrelse. I anställningen ingår även rollen som inköpskoordinator. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som ekonom arbetar du både strategiskt och operativt med institutionens ekonomi. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Budget-, prognos-, uppföljnings- och analysarbete för institutionens ekonomi, med särskilt fokus på grundutbildning (GU) och forskarutbildning (FU)
Framtagande av ekonomiska rapporter och beslutsunderlag samt föredragning i ledningsgrupp och institutionsstyrelse
Kvalificerat ekonomiskt stöd till prefekt och institutionsledning
Kontaktperson gentemot fakultet, Avdelningen för ekonomi och upphandling samt andra centrala funktioner
Inköpskoordinator - upphandling
Institutionens huvudsakliga inköpskoordinator
Stöd till verksamheten i upphandlings- och inköpsfrågor, inklusive direktupphandling
Övriga uppgifter
Ekonomisk hantering av avgiftsstudenter samt uppdrags- och beställd utbildning
Löpande uppföljning, redovisning och ekonomisk rapportering av externa projekt
Viss fakturering och löpande bokföring
Årlig inventering och uppföljning av anläggningstillgångar
Stöd till övriga ekonomer vid arbetstoppar och hög arbetsbelastning
Allmän administration kopplad till verksamheten
Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor
God kunskap om statlig redovisning samt budget- och uppföljningsarbete
God kännedom om ekonomirelaterade regelverk och förvaltningsrätt
God analytisk förmåga och förmåga att självständigt ta ansvar för helheten
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Excel och erfarenhet av ekonomisystem
Meriterande
Erfarenhet av ekonomiarbete vid universitet eller högskola
Erfarenhet av upphandlings- och inköpssamordning
Erfarenhet av bokslutsarbete samt arbete nära ledning eller styrelse
Erfarenhet av EU-projekt eller uppdragsfinansierad verksamhet
Erfarenhet av att arbeta i Primula, Raindance och ProceedoDina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Arbetet kräver att du är strukturerad, noggrann och analytisk samt har god samarbetsförmåga. Du behöver kunna kommunicera ekonomisk information till personer med olika yrkesbakgrund och vara både lyhörd och professionell i ditt arbetssätt.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid (provanställning kan komma att tillämpas).
Tillträde: 15 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med urvalsfrågor som besvaras i samband med ansökan. Svaren utgör en del av urvalsprocessen.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Sven Oskarsson, e-post: sven.oskarsson@statsvet.uu.se
eller telefon: 018-4716324
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2025, UFV-PA 2026/1355.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
