Örnsköldsviks södra pastorat söker en ekonom som vill kombinera strategiskt tänkande med praktiskt ansvar. Du får arbeta brett med ekonomi inom både fastighets- och begravningsverksamhet. En roll för dig som vill bidra till långsiktig utveckling och kvalitet.

2025-12-22

Om tjänsten
Som ekonom hos oss får du en nyckelroll i arbetet med budgetering, prognoser och ekonomisk uppföljning inom fastighetsavdelningen. Du bereder ärenden till tekniska utskottet och andra intressenter och fungerar som ett viktigt stöd i beslutsprocesser.
På sikt kommer även ekonomiskt ansvar för begravningsverksamheten att ingå i rollen, där du följer upp budget, prognoser och ekonomiska flöden samt säkerställer god ekonomisk styrning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Budgetering, prognos och ekonomisk uppföljning
Beredning av ärenden till tekniska utskottet och övriga beslutsinstanser
Framtagande av ekonomiska rapporter till ledning och beslutsfattare
Upprättande av investeringskalkyler och analyser av fastighetsprojekt
Vara ett rådgivande stöd till chefer och verksamhetsansvariga i ekonomiska frågor
Ansvara för bidragsansökningar och redovisning av erhållna bidrag
Avstämningar och hantering av ekonomiflöden
Utveckling av rutiner och processer inom ekonomi och förvaltning

Kvalifikationer
Vi tror att du är strukturerad, initiativrik och har ett intresse för ekonomi och analys. Du behöver inte uppfylla alla krav från start - det viktigaste är att du har viljan att lära och utvecklas.

Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet eller utbildning inom ekonomi eller liknande område
God systemvana och grundläggande kunskaper i Officeprogrammen, särskilt Excel

Förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av upphandling och inköp
Arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter

Personlig lämplighet är avgörande - vi värdesätter engagemang, samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.

Övriga krav
Medlemskap i Svenska kyrkan
B-körkort

Om Örnsköldsviks Södra Pastorat

Som en del av Höga kusten kan Örnsköldsviks södra pastorat erbjuda en storslagen natur och miljö med möjlighet till upplevelser i alla former och under alla årstider, dessutom tar Botniabanan oss snabbt till närliggande kuststäder. I pastoratet ingår nio församlingar med totalt drygt 20 000 medlemmar.
Vi har ca 120 anställda, många förtroendevalda och ideella medarbetare. Vår verksamhet är bred och vi har ett levande gudstjänstliv, en stabil ekonomi, välvårdade byggnader och kyrkogårdar och inte minst, engagerade medarbetare.

Din ansökan

Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Sista ansökningsdag är 2026-01-28. I denna rekrytering kan personlighetstester och bakgrundskontroll förekomma. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD OnePartnerGroup på 0660-689 602, malin.vedman@onepartnergroup.se. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB (org.nr 559093-9186), https://www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra

Arbetsplats
Örnsköldsviks södra pastorat

Kontakt
Malin Vedman
malin.vedman@onepartnergroup.se

Jobbnummer
9661571

