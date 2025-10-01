Ekonom
2025-10-01
Vill du vara med och bidra till att utveckla Kristinehamns kommun genom kvalificerat ekonomiarbete? Vi söker nu en ekonom med systermförvaltarintresse.
Ekonomifunktionen består av nio medarbetare som finns på kommunledningsförvaltningens kontor på Kungsgatan i centrala Kristinehamn. Vi utgör kommunstyrelsens stab i ekonomifrågor. Vi leder och samordnar kommunens strategiska ekonomistyrnings- och uppföljningsarbete. Det innebär att vi stöttar kommunens övriga verksamheter med budget, uppföljning, redovisning och ekonomiska analyser.
Hela kommunledningsförvaltningen består av cirka 110 medarbetare inom områdena administration, digitalisering, ekonomi, kansli, kommunikation, personal och planering.
"Jag ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill växa med oss och samtidigt bidra till något större - vår kommuns framtid."
- Åsa Wahlgren, enhetschef ekonomiPubliceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som ekonom i Kristinehamns kommun får du en central roll i att stödja både verksamheter och ledning med ekonomiska analyser, uppföljning och beslutsunderlag. Du kommer att arbeta med budget, prognoser, redovisning och rapportering, samt utveckla och effektivisera våra ekonomiska rutiner och processer. Du kan komma att bli ansvarig för vissa kommunövergripande projekt. Primärt kommer du vara ekonom åt Arbete kompetens och välfärdsförvaltningen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
* löpande göra ekonomisk uppföljning och analys
* ta fram underlag till delårs- och årsbokslut, ekonomisk statistik
* hålla interna utbildningar kring ekonomi
* framtagande av budget och prognoser
* systemförvaltning
* kvalitetssäkring av ekonomiska underlag
* stöd och rådgivning till chefer och verksamheter
* Bidra till att utveckla kommunens ekonomirutiner och processerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning / erfarenhet som bedöms likvärdig
* Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom offentlig verksamhet
* Goda IT-kunskaper, särskilt i Excel och ekonomisystem
* Intresse av systemförvaltning (för närvarande arbetar vi i Raindance)
* Erfarenhet av implementering av nytt ekonomisystem (meriterande)
* Dina egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en självgående person som på ett strukturerat och noggrant sätt kan driva ditt arbete framåt. Du har förmåga att se helheten och kan omsätta din specialistkunskap till tydliga analyser som hjälper verksamheten att fatta välgrundade beslut. Din kommunikativa förmåga i tal och skrift gör att du kan förklara ekonomi på ett begripligt sätt, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete med både kollegor och chefer. Du är bekväm med att tala inför större grupper, så som till exempel ledningsgrupp och nämnd. Med din problemlösande analysförmåga identifierar du utmaningar och hittar hållbara lösningar som stärker kommunens utveckling. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
* En meningsfull och utvecklande tjänst där du gör skillnad för kommunens utveckling.
* En arbetsplats med öppet klimat och engagerade och kunniga kollegor.
* Ett varierat arbete med goda möjligheter att påverka.
* Möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling.
* Stöd och handledning i ditt arbete.
* Flexibla arbetsvillkor
* Möjlighet till distansarbete och utrustning till ditt hemmakontor
* Friskvårdsbidrag mm
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef ekonomi
Åsa Wahlgren asa.wahlgren@kristinehamn.se Jobbnummer
9536000