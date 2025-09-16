Ekonom
2025-09-16
Vill du utvecklas i din roll och har ett stort intresse för nyckeltal och uppföljningsarbete? Är du positiv, prestigelös och driven? Då kan du vara den vi söker!
Som ekonom erbjuds du ett intressant och varierat arbete där du får möjlighet att bidra både i verksamheten och i det övergripande ekonomiarbetet.

Om tjänsten
Vi söker nu en ekonom till en tillsvidaretjänst på heltid i Skaraborg. Du blir en del av ett team med god sammanhållning, högt i tak och mycket kompetensutbyte.
I rollen kommer du att ansvara för ekonomin inom ett av organisationens större verksamhetsområden. Du blir en viktig samarbetspartner för chefer och ledning genom att bidra med analyser, insikter, styrning och rekommendationer för att skapa en god ekonomisk hushållning och effektivitet.
Rollen innebär en bredd som ger dig en djup kunskap inom både redovisning och ekonomistyrning, samtidigt som du får arbeta nära verksamheten och dess utveckling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Upprätta månads- och tertialrapporter samt årsbokslut.
Analysera, följa upp och sammanställa ekonomiska förutsättningar, intäkter och kostnader i nära samarbete med verksamheten.
Driva budget- och uppföljningsprocesser.
Vara ett professionellt stöd till ledning och chefer i budgetplanering, redovisning, uppföljnings- och prognosarbete - både operativt och strategiskt.
Ta fram ekonomiska underlag som stöd för beslut.
Bidra till utveckling och effektivisering av ekonomistyrning, redovisning, processer och rutiner.
Delta i övriga uppgifter inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har en treårig ekonomiutbildning på högskolenivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i en större organisation med tydliga regelverk och styrmodeller.
Som person är du analytisk, driven och engagerad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har en god förmåga att prioritera och tar gärna egna initiativ. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har lätt för att växla mellan operativa uppgifter och strategiska analyser.
Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi erbjuder
Du erbjuds ett utvecklande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens i en verksamhet som gör skillnad. Du får en varierad och stimulerande roll där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och verksamheten. Vi erbjuder en genomtänkt introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll samt goda möjligheter till utveckling och lärande.

Så ansöker du
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A-Search AB
