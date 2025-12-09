EKO Linköping söker Säljchef Kläder & Lek
2025-12-09
Är du en lyhörd ledare som värdesätter service?
Du engagerar dig för att få kunder och medarbetare att känna sig välkomna? Har du dessutom förmågan att överblicka din verksamhet från ett helikopterperspektiv? Om svaret är ja, då är det dig vi söker.
Befattningen är som en av 5 säljchefer i vår butik söker vi nu en ledare för avdelningen Kläder & Lek
Arbetet som säljchef på Eko Stormarknad är operativt och du ansvarar för varuflödet på din avdelning från beställning till försäljning. Du har ett par medarbetare som du har personalansvar för och merparten av ledarskapet sker i den dagliga driften där du är delaktig. Säljchefen organiserar, leder och utvecklar ansvarsområdet och dess medarbetare.
Det är säljchefens uppgift att se till att konceptet efterlevs och att det är förankrat bland medarbetarna. Genom att planera, prioritera och skapa förutsättningar för ditt team bidrar du till att vi når våra mål. För oss på EKO är kunden alltid i centrum, och det är därför avgörande att du trivs med att skapa unika kundupplevelser.
Viljan att vara en ledare och förebild är motorn som driver engagemang framåt. Det krävs också mod att ta ställning, pröva nytt och att ta beslut och att erkänna ett misstag är också en utveckling. Prestigelöshet och samverkan är viktigt för att nå framgång.
Vi värdesätter tydlighet och ett ledarskap som möjliggör för medarbetarna att växa. Du bör ha erfarenhet från detaljhandeln eller varuhus och det är ett krav med minst tre års dokumenterad erfarenhet i en ledande position, med goda referenser. Erfarenhet av att köra truck är en fördel. God svenska i både tal och skrift är nödvändigt. Datorvana är önskvärt, vi använder bland annat Teams, Excell, Power BI, EG & Tooeasy.
Dina beslut och handlingar ska alltid göras med ett hållbart perspektiv för såväl kunder, personal, företaget och miljön.
Du ingår i ledningsgruppen och ni leder därmed butiken i sin helhet tillsammans med butikschef och övriga chefer i ledningsgruppen men du har själv det operativa ansvaret för din personal och din avdelning.
Som säljchef för kläder och lek som är två av våra största avdelningar krävs erfarenhet av att leda, prioritera och delegera. Du bör ha god framförhållning och strukturera det dagliga arbetet på ett tydligt sätt. Erfarenhet inom dessa varusegment är meriterande men inget krav. Trivs du dessutom med att leda förändringsarbete med fokus på att tillsammans skapa förutsättningar för utveckling och förnyelse kommer du att trivas bra på Eko. Personliga egenskaper kommer att värderas högt.
Personliga egenskaper vi söker
* Prestigelös ledare
* Driven av försäljning och en förmåga att nå uppsatta mål.
* Förmåga att få andra att känna sig välkomna - På Eko säger vi Gott Värdskap!
Tjänsten
* Omfattning: Heltid, tillsvidare (inleds med 6 månaders provanställning)
* Tillträde: Enligt överenskommelse
* Arbetstid: Främst vardagar 8-17, helg och kväll förekommer.
I samband med denna rekrytering samarbetar EKO med Retail Recruitment. Vi tillämpar löpande anställning vilket innebär att tjänsten kan vara tillsatt innan ansökningstiden går ut.
Välkommen till oss på EKO Stormarknad! Vi vill erbjuda dig shoppingglädje av "kända varumärken till låga priser" för dig, ditt hem och din familj. Vi är en del av stormarknadens historia från 1960-talet och entreprenörssjälen har drivit oss dit vi är idag. I över 60 år har vi varit en destination för smarta shoppare som vill handla ekonomiskt. Vi har flera planerade nyetableringar där vi bryter ny mark med vår mångåriga erfarenhet av att erbjuda ett fantastiskt koncept.
På EKO Stormarknad erbjuder vi nyheter, kända produkter och massor av inspiration. Vi är värda att besöka i årets olika säsonger - då bjuder vi dig på en upplevelse i våra butiker med tillhörande event för såväl barn som vuxna kunder.
Vi erbjuder dig ett stort utbud inriktat på blommor, leksaker, konfektyr, hud & kroppsvård samt årets alla säsonger med därtill hörande sortiment för hemmet och din fritid, såväl för ute- och innemiljöer. Vårt huvudkontor är placerat i Fjälkinge där allt startade och vi har idag 16 butiker runt om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr.
EKO är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen. EKO Stormarknad har cirka 700 anställda och tillsammans omsätter våra butiker ca 2 miljarder SEK. Ersättning
