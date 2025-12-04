EHS Specialist till Dow i Landskrona
2025-12-04
Vi söker dig som vill driva förändring och göra verklig skillnad i en komplex industriell miljö genom att säkerställa en trygg och hållbar arbetsplats. Nu har du chansen att kliva in i en nyckelroll på ett globalt företag med lokal förankring - där din kompetens gör skillnad från dag ett!
OM TJÄNSTEN
Som EHS Specialist har du en central roll i arbetet med att upprätthålla och förbättra arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Du kommer att arbeta nära operatörer, underhållspersonal och ledning för att implementera och följa upp EHS-standarder, bidra till att lösa komplexa utmaningar och främja en proaktiv säkerhetskultur. Rollen innebär både strategiskt arbete och praktisk närvaro i fabriken.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en spännande roll där du får möjlighet att djupt engagera dig i EHS-frågor och bidra till en säkrare arbetsplats.
• Ett inledande konsultuppdrag på Academic Work med möjlighet till förlängning
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som EHS Specialist innebär ett brett ansvar för att säkerställa efterlevnad av miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder, samt att proaktivt arbeta med riskbedömning och förbättringsåtgärder. Du kommer att vara både strategisk och operativ, med fokus på att bygga en stark säkerhetskultur genom dialog, utbildning och praktisk implementering i fabriksmiljön.
• Leda och delta i incidentutredningar samt ergonomiska utredningar
• Utföra rapporteringar, såsom av incidenter, inklusive åtgärdsplaner
• Genomföra interna revisioner
• Ha kontakt med myndigheter såsom lokala miljöförvaltningen, Länsstyrelsen samt Räddningstjänsten och genomföra kontroller
• Planera och genomföra återkommande övningar, bland annat med fördefinierade scenarion
• Uppdatera och förbättra interna utbildningar och material kring säkerhet, hälsa och miljö
• Förstå, implementera och följa upp DOW's interna standarder som tex Life Critical Standards
• Organisera och genomföra arbetsmiljömätningar, såsom luft- och bullermätningar i fabriken. Detta används sedan till grund för beslut om typ av skyddsutrustning för olika moment
• Föra dialoger med kollegor i fabriken, prata om vikten av säkerhets och hälsa, komma med input och samla tankar och idéer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kemisk bakgrund, gärna med eftergymnasial utbildning
• God kunskap om kemisk industri och dess risker
• Har förståelse för att arbeta med ledningssystem och standarder (t.ex. ISO 9000, 14000)
• Avancerad kunskap i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• God kunskap i svenska, både i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet från industrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Stresstolerant
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Dow Sverige AB är en del av det globala material- och kemiföretaget Dow Inc., och har cirka 40 anställda vid produktionsenheten i Landskrona. Här tillverkas bindemedel som används i bland annat målarfärg och andra ytbehandlingar.
Läs mer om dem här: About Dow Varaktighet, arbetstid, etc.
