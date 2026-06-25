E-handelsansvarig
Sjöfartsverket / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-06-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Norrköping
, Oxelösund
, Trosa
, Västervik
, Södertälje
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
E-handelsansvarig
med placering i Norrköping
Vi söker dig som är nyfiken på att arbeta med administration och utveckling inom e-handel.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som e-handelsansvarig kommer du att ansvara för att driva den strategiska utvecklingen av våra arbetssätt, mallar och processer avseende Sjöfartsverkets e-handel samt ansvara för att implementera, leda, samordna och utveckla e-handeln.
Dina närmsta kollegor kommer att vara E-handelssamordnare och E-handelsadministratör på sektionen. I ditt arbete kommer ett tätt samarbete med dessa roller att ingå, men du förväntas också att arbeta självständigt i IFS, ärendehanteringssystemet Easit och DevOps och hantera uppkomna operativa problem och frågor från verksamheten.
Du kommer att själv ansvara för att prioritera bland dina arbetsuppgifter, i samråd med inköpsenheten och förvaltning, för att möta övergripande utvecklingsmål och för att utföra regelbunden uppföljning inom inköpsprocessen i våra system och vidta lämpliga åtgärder. Du behöver vara aktiv i förbättringsarbete och genomföra överenskomna utvecklingsaktiviteter.
I ditt arbete kommer du att samarbeta tvärfunktionellt med systemförvaltning, nyckelpersoner i verksamheten samt externa aktörer. Du kommer även att ha kontakt med medarbetare inom Sjöfartsverket till exempel vid användarsupport samt framtagande av instruktionsmaterial. I din roll kommer du även att ansvara för att utbilda och informera användarna vid nya eller förändrade arbetssätt.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som E-handelsansvarig har du som söker:
eftergymnasial utbildning med inriktning på ekonomi, inköp eller IT alternativt aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är av relevans
flerårig erfarenhet av att ha arbetat med E-handel och dess arbetssätt/processer
erfarenhet av att ha arbetat i ärendehanteringssystem
färdighet i att arbeta effektivt med IT-verktyg och program, t.ex. MS Officepaketet
erfarenhet av att sammanställa och hålla i utbildningar samt möten med flera intressenter
mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med affärssystemet IFS, ärendehanteringssystemet EasIt och DevOps, och i synnerhet förvaltning och utveckling av IFS Cloud
erfarenhet av arbete på statlig myndighet
kunskaper inom LOU och annan relevant lagstiftning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen söker vi dig som är relationsskapande och kommunikativ som med lätthet bygger förtroende både internt och externt. Du trivs i en miljö där utveckling står i fokus och är drivande i att hitta nya arbetssätt och lösningar som för verksamheten framåt.
Du har en pedagogisk förmåga och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och anpassat sätt. Som person är du resultatorienterad och arbetar strukturerat för att nå uppsatta mål, samtidigt som du alltid behåller en helhetssyn och förstår hur olika delar påverkar varandra.
Rollen kräver att du är självständig, tar ansvar för dina uppgifter och driver dem från start till mål. Vi tror att du trivs i en roll där du får kombinera eget ansvar med samarbete och där du får vara en aktiv del i att utveckla verksamheten.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer beräknas genomföras under v. 35-36.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
För den här befattningen tillämpas individuell lönesättning.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Rekryterande chef Nadia Godocito Larsén (semester v.27-29), 010-478 52 28 eller nadia.godocitolarsen@sjofartsverket.se
Ersättande chef Elin Willén under v.27-29, 010-478 65 12 eller elin.willen@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 16 augusti 2026.
Diarienummer: 26-04354
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9979811