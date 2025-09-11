E-commerce Manager
2025-09-11
E-commerce Manager till Gotain
Gotain är ett snabbväxande e-handelsbolag som säljer måttbeställda gardiner online till kunder över hela världen. Nu söker vi en E-commerce Manager som vill vara med och ta vår e-handel till nästa nivå.
I rollen ansvarar du för att både driva det dagliga arbetet i shoppen och för att utveckla den långsiktiga e-handelsstrategin. Du kommer att arbeta högt och lågt, från att analysera KPI:er, initiera förbättringsprojekt och samarbeta med utvecklare kring nya funktioner och integrationer, till att uppdatera produktkatalogen och kampanjsidor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Uppdatera och underhålla produktkatalog, innehåll och kampanjer.
Analysera trafik, konvertering och försäljning samt driva optimeringsprojekt.
Initiera och leda utvecklingsarbete tillsammans med våra externa utvecklare.
Säkerställa att e-handeln alltid är uppdaterad, inspirerande och användarvänlig.
Vara intern kontaktperson för allt som rör e-handeln.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av e-handel, inom Shopify, gärna att ha arbetat med Shopify Headless.
Trivs med att kombinera strategi med operativt arbete.
Är datadriven, lösningsorienterad och nyfiken på nya digitala möjligheter.
Är prestigelös och gillar att jobba både självständigt och tillsammans med andra.
Vi erbjuder dig en central roll i ett entreprenöriellt och kreativt bolag, där du får stort ansvar och möjlighet att växa med rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: career@gotain.com
