E-commerce Manager
E-commerce Recruit Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-commerce Recruit Nordic AB i Stockholm
, Uppsala
, Norrköping
, Haninge
, Nässjö
eller i hela Sverige
Om Switch Nails
Switch Nails är ett svenskt skönhetsvarumärke som erbjuder press-on nails med salongskvalitet som enkelt appliceras hemma. Sedan lanseringen 2023 har bolaget vuxit snabbt och byggt en stark e-handelsaffär med kunder på flera marknader.Med fokus på kvalitet, design och användarvänlighet gör Switch Nails det möjligt att få salongsresultat hemma - snabbt, enkelt och återanvändbart.
Om rollen
Som E-commerce Manager hos Switch Nails intar du en central och operativ roll med ansvar för bolagets e-handel och kundresa med särskilt fokus på att äga och utveckla sajten som affärskanal. Du arbetar hands-on med data, analyser och implementeringar för att optimera konvertering, ordervärde och retention, samtidigt som du samarbetar nära mediabyråer, kreativa funktioner och tekniska resurser. Rollen kombinerar analytiskt fokus med praktiskt genomförande och ger dig frihet att forma arbetet och leverera resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Äga och driva bolagets e-handel, med ansvar för hela kundresan på sajten
Optimera konvertering, ordervärde och retention på alla marknader
Ansvara för CRM och kundlojalitet
Planera, genomföra och följa upp A/B-testning samt omsätta resultat till konkreta förbättringar
Arbeta hands-on med data, analyser och implementeringar för att förbättra sajten och kundupplevelsen
Samarbeta nära mediabyråer, kreativa funktioner och tekniska resurser för att säkerställa att insikter implementeras effektivt
Ansvara för att kundresan är konsekvent och effektiv, med fokus på både nya och återkommande kunder
Delta i lansering av nya produkter och säkerställa att sajten stödjer produktkampanjer och marknadsföring på ett optimalt sätt
Switch Nails arbetar i ett högt tempo med frekventa produktlanseringar, vilket innebär att sajten kontinuerligt utvecklas och optimeras genom tester, analyser och nya initiativ.Publiceringsdatum2026-03-28Bakgrund
För att lyckas i rollen som E-commerce Manager hos Switch Nails ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet från e-handel, gärna i en mindre organisation i tillväxt, där du har arbetat med både strategisk planering och operativt genomförande. Rollen kräver att data och insikter omsätts direkt till förbättringar på sajten, med fokus på konvertering, ordervärde, retention och A/B-testning.
Som person trivs du i en snabbfotad miljö, är resultatinriktad och nytänkande, med starkt kommersiellt fokus och känsla för försäljning och målgrupp. Du kommunicerar och samarbetar effektivt med interna team och externa partners som mediabyråer och kreativa resurser. Viktigast är att du har rätt driv, självgående inställning och motivation att ta ägarskap för e-handeln.
Följande kvalifikationer och egenskaper värdesätts:
Dokumenterad erfarenhet från e-handel och digital marknadsföring, minst 3 år
Shopifykunskap är högt meriterande
Analytisk förmåga och erfarenhet av A/B-testning, konverteringsoptimering och kundresor
Entreprenöriell inställning med initiativförmåga och hands-on arbetssätt
Intresse och fallenhet för AI och moderna digitala verktyg
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Switch Nails erbjuder
Hos Switch Nails får du möjlighet att axla en central och betydelsefull roll i ett snabbväxande bolag som satsar på sin e-handel. Du ansluter dig till ett dynamiskt och entreprenöriellt team där dina insatser direkt påverkar kundresor, konvertering och bolagets utveckling. Rollen erbjuder frihet att driva initiativ, omsätta data till förbättringar och forma e-handelsstrategin, samtidigt som du får arbeta med ett innovativt varumärke i tillväxt. Hos Switch Nails får du chansen att utvecklas och bidra till bolagets fortsatta framgång på en marknad i expansion.
Placering & start
Tjänsten är placerad på Switch Nails kontor i Stockholm. Start sker enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Kontakt & ansökan
Har du frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Gunnarsson på lisa@ecommercerecruit.se
.
Då vi tillämpar löpande urvalsarbete uppmanar vi dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Drottninggatan 73B (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Switch Nails Kontakt
Recruitment Partner
Lisa Gunnarsson lisa@ecommercerecruit.se
9825456