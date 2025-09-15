E-commerce Manager
Beltrami Recruitment AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beltrami Recruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sigtuna
, Norrköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Sandain - Crafted with care since 1899
"Sandain is a Swedish leather goods brand. We make bags and accessories of timeless design and exquisite quality. Our products are hand made by ourselves from authentic materials. Sustainability is at the core of everything we do. We are a 4th generation family business founded in 1899."
Vi har nu mer än 10 år som digital verksamhet och tiotusentals mycket nöjda och lojala kunder. Vi har dessutom fysiska butiker i Härnösand och Stockholm. Nu redo att ta nästa steg i vår digitala utveckling. Vill du vara med på vår resa? www.sandain.com
Om rollen
Som E-commerce Manager får du ett helhetsansvar för vår digitala försäljning och e-handelsstrategi. Du driver tillväxt, konvertering och kundupplevelse online - och blir en nyckelspelare i vår fortsatta expansion. Rollen innebär både strategiskt ansvar och operativt arbete, där du samarbetar nära med alla delar av verksamheten: e-handel, content, retail, kundservice, logistik och teknik. Du har många kontaktytor och fungerar som en samordnande kraft som säkerställer att den digitala kanalen är integrerad i hela kundresan och varumärkesupplevelsen.
Fokusområden
Utveckla e-handelsstrategi och driva digital tillväxt genom nya marknader och kanaler
Optimera försäljning och konvertering via e-handelsplattformen, inklusive kampanjer och kundresa
Planera och exekvera digital marknadsföring (SEO, SEM, paid social)
Säkerställa en stark kundupplevelse från första klick till leverans och retur
Driva CRM-program och lojalitetsinitiativ som kundklubb
Ansvara för e-handelsplattformen (Shopify) och dess tekniska utveckling
Koordinera integrationer med IT, byråer och externa leverantörer
Samarbeta med logistik och kundservice för att säkerställa leveransprecision och kundnöjdhet
Följa upp och analysera KPI:er som konverteringsgrad, AOV, retention och kundnöjdhet
Vi tror att du är
En person med naturlig driftighet och med starkt kommersiellt fokus. Du har hög energinivå, är initiativrik och älskar att se resultat. Du är van att arbeta både strategiskt och operativt, och har god förståelse för hur digitala kanaler driver tillväxt och skapar värde för kunden. Du håller dig uppdaterad på trender och har en passion för stil och produkter som engagerar.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet från retail och e-handel
Erfarenhet av att arbeta med starka varumärken inom mode och livsstil
Mycket god eller perfekt engelska, det är meriterande om du pratar svenska
Möjlighet att arbeta från Härnösand, Stockholm eller Malmö Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beltrami Recruitment AB
(org.nr 559158-1599) Arbetsplats
Beltrami Recruitment Kontakt
Anna Beltrami anna@beltramirecruitment.se +46 (0)760-228222 Jobbnummer
9509928