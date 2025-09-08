Duktig Snickare sökes!
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi på Limited Edition Sverige AB söker efter en erfaren och duktig Snickare för att förstärka vårt team. Om du är passionerad, skicklig och har en stark arbetsmoral, då kan detta vara rätt jobb för dig!
Ansvarsområden:
• Utföra olika snickeriuppdrag, både inomhus och utomhus, såsom reparationer, installationer, renoveringar samt lokalanpassningar.
• Säkerställa högkvalitativt arbete och nöjda kunder genom att leverera service av högsta standard.
• Effektivt hantera arbetsuppgifter och upprätthålla en god tidsplanering.
• Samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper för att uppnå gemensamma mål.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av snickeriarbete och god kunskap inom olika snickeri tekniker.
• Färdigheter inom att använda olika verktyg och maskiner.
• God förståelse för ritningar och förmåga att läsa och tolka byggplaner.
• Noggrannhet och öga för detaljer för att leverera kvalitetsarbete.
• Stark problemlösningsförmåga och flexibilitet för att hantera olika utmaningar.
• Teamplayer som kan samarbeta och kommunicera effektivt med kollegor och kunder.
• Körkort B är ett krav.
Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med utmanande och varierande arbetsuppgifter.
• Möjlighet att arbeta på spännande projekt och vara del av en växande organisation.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
• Kontinuerlig utveckling och möjlighet till vidareutbildning.
Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera möjligheten att arbeta tillsammans.
Ansökan skickas till Info@limited.nu
Var vänlig att bifoga ditt CV och en personlig presentation.
Vi kommer att kontakta de kandidater som vi anser passar bäst för tjänsten.
Tack för ditt intresse och lycka till med din ansökan!
Med vänliga hälsningar,
Limited Edition Sverige AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Info@limited.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Limited Edition Sverige AB
(org.nr 556651-2157)
E a Rosengrens gata 13 (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mikael Sjöstrand info@limited.nu Jobbnummer
9496354