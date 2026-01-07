DSV Söker en Solution Design Engineer (Teamleader)
DSV Road AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DSV Road AB i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Sigtuna
eller i hela Sverige
DSV - Global transport and logistics
Working at DSV means playing in a different league.
As a global leader in transport and logistics, we have been on an extraordinary journey of growth. Let's grow together as we continue to innovate, digitalize and build on our achievements.
With close to 160,000 colleagues in over 90 countries, we work every day to offer solid services and meet our customers' needs and help them achieve their goals. We know that the best way to achieve this is by bringing in new talent, fresh perspectives and ambitious individuals like you.
At DSV, performance is in our DNA. We don't just work - we aim to shape the future of logistics. This ambition fuels a dynamic environment built on collaboration with world-class team players, accountability and action. We value inclusion, embrace different cultures and respect the dignity and rights of every individual. If you want to make an impact, be trusted by customers and grow your career in a forward-thinking company - this is the place to be.
Visit dsv.com
Vad ska du göra?
* Design av innovativa lösningar utifrån våra kunders logistikbehov
* Designa lagerlayouter/processer utifrån kunders orderstatistik, kundkrav samt interna verksamhetskrav.
* Ta fram resursbehovet och sammanställer prislista med en budget.
* Vara en del av vårt försäljningsteam där du bidrar med presentationer och diskussioner kring offerter med kund
* Vid implementering är du aktiv med din specialistkunskap
* Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet för att säkerställa hög leveransstandard
* Planera, prioritera och delegera arbetsuppgifter utifrån mål och resurser
* Säkerställa att arbetsmiljö, rutiner och policyer följs
Vad har du med dig?
* Ett gediget intresse för logistik och vilja att utvecklas.
* Du får gärna vara utbildad ingenjör med specialistkunnande inom området Logistik/Supply Chain t.ex. Supply Chain Design, Lageroptimering eller verksamhetsutveckling.
* Erfarenhet och trygghet i att presentera och sälja in idéer och driva projekt i mål inom utsatt tid och enligt kundens förväntningar.
* Du trivs med att hålla föredrag och presentationer samt har en vana att prata inför grupp.
* Erfarenhet av att leda team i operativ vardag med fokus på resultat, kvalitet och arbetsmiljö
* Planerat och koordinerat dagliga arbetsuppgifter, bemanning och resursfördelning
* Van att rapportera KPI:er, status och risker till ledning och projektägare
* Flytande svenska och engelska, i tal och skrift är ett krav.
* God vana och erfarenhet av Excel Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "103172-43884504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dsv Road AB
(org.nr 556045-6674), http://www.dsv.com Arbetsplats
DSV Kontakt
Anders Holmberg +46 72 587 1409 Jobbnummer
9672358