Driven undersköterska med erfarenhet av primärvård
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
Capio VC Blackeberg är en vårdgivare i framkant med vårdcentral, psykosocialt team, barnavårdscentral och barnmorskemottagning - allt under ett och samma tak.
Vi bedriver vårt dagliga arbete med mycket stort fokus på kvalitet. Vi arbetar löpande med anpassning och utveckling av våra arbetssätt för att bäst möta våra, och våra patienters förutsättningar.
Vi är en arbetsplats under ständig tillväxt som satsar stort på våra medarbetare. En verksamhet utan inhyrd personal och med en mycket stabil medarbetargrupp.
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Din roll
Som undersköterska hos oss bedriver du både individuellt och teambaserat arbete fördelat mellan provtagning på vårt eget labb, reception och egen mottagning. Inget hemsjukvårdsarbete ingår i tjänsten.
Du har möjlighet att engagera dig i utveckling av våra arbetssätt och medicinska rutiner. Du har möjlighet att delta i våra specialist/kronikermottagningar (hypertoni, diabetes, astma/kol, osteoporos) med stort fokus på digifysisk, proaktiv vård med hög anpassning till våra patienters personliga och medicinska förutsättningar.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder möjligheten att påverka din arbetsmiljö och chansen att utveckla arbetssätt, organisation och stundtals även primärvården i stort. Vi erbjuder en arbetsplats med mycket låg personalomsättning, högt i tak och där medarbetarna har nära till skratt och leenden. En mycket familjär och varm arbetsplats med medarbetaren och patienten i fokus. En arbetsplats med mycket nära samarbeten mellan yrkeskategorier och enheter.
Om dig
Du är utbildad undersköterska och har fått ditt bevis på skyddad yrkestitel från socialstyrelsen
Vi är ute efter dig som har dokumenterad erfarenhet av primärvård och av provtagning på primärvårdslaboratorium, resterande färdigheter som krävs för arbete i reception och på mottagning kan vi lära upp med tiden.
Annonsen avser tillsvidaretjänst (med provanställningsperiod)
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
168 47 BROMMA Arbetsplats
