Driven tandsköterska sökes till modern klinik

Asparusova Dental Consulting AB / Tandsköterskejobb / Vara
2025-10-07


Är du serviceinriktad, ambitiös, noggrann och arbetar systematiskt? Då är du den vi söker!
Just nu söker vi en erfaren tandsköterska till vår moderna och nybyggda klinik i vackra Vedum. Kliniken är förberedd för OPG, består av 4 moderna och fräscha behandlingsrum med helt nya behandlingsstolar, välkomnande väntrum, rymlig steril med ny utrustning, hemtrevligt personalutrymme och ett sammansvetsat team.

Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av journalsystemet OPUS
Erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Erfarenhet av digitalt avtryck (scanner)

Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och flexibel
Social och lyhörd
En god medarbetare med positiv inställning

Arbetsuppgifter består av:
Assistera tandläkare
Delegerat arbete och digitalt avtryck av patienter
Utföra profylax
Arbete i reception och steril

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med provanställning på 6 månader. Tillträde sker efter överenskommelse.
Välkommen in med din ansökan i form av ett CV och personligt brev till martin_asparusova@hotmail.com
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen 31 oktober.

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: martin_asparusova@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asparusova Dental Consulting AB (org.nr 556967-1067)
Elingsvägen 1 (visa karta)
534 60  VEDUM

Arbetsplats
Vedums Tandvård

Kontakt
Martin Borissova Asparusova
martin_asparusova@hotmail.com
0700313606

Jobbnummer
9543473

