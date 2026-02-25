Driven tandsköterska sökes till modern klinik
Är du serviceinriktad, ambitiös, noggrann och arbetar systematiskt? Då är du den vi söker!
Just nu söker vi en erfaren tandsköterska till vår moderna och nybyggda klinik i vackra Vedum. Kliniken är förberedd för OPG, består av 4 moderna och fräscha behandlingsrum med helt nya behandlingsstolar, välkomnande väntrum, rymlig steril med ny utrustning, hemtrevligt personalutrymme och ett sammansvetsat team.
Vi söker dig som är:
Utbildad tandsköterska med 4 års erfarenhet
Serviceinriktad och flexibel
Social och lyhörd
En god medarbetare med positiv inställning
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av journalsystemet OPUS
Erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Erfarenhet av digitalt avtryck (scanner) är ett plus
Arbetsuppgifter består av:
Assistera tandläkare
Delegerat arbete och digitalt avtryck av patienter
Utföra profylax
Arbete i reception och steril
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med provanställning på 6 månader. Tillträde sker efter överenskommelse.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, goda personal- och lönevillkor och även tjänstepension via vår pensionsförmedlare.
Välkommen in med din ansökan i form av ett CV och personligt brev till martin_asparusova@hotmail.com
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen 31 oktober. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: martin_asparusova@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asparusova Dental Consulting AB
(org.nr 556967-1067)
Elingsvägen 1 (visa karta
)
534 60 VEDUM Arbetsplats
Vedums Tandvård Kontakt
Martin Borissova Asparusova martin_asparusova@hotmail.com 0700313606 Jobbnummer
9764212