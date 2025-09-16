Driven systemekonom till Candor!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-09-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Har du stort intresse för affärssystem och har en ekonomiförståelse i grunden? Vill du vara med och ta ansvar redan från dag ett? Följ då med Candor på en spännande förändringsresa, där vi söker vi dig som är driven, vill ta ägandeskap över affärssystemet Monitor ERP och bidra direkt till Candors framgång. Här får du se frukten av ditt arbete!
OM TJÄNSTEN
Candor är en ledande leverantör av specialkemikalier, metaller och utrustning för ytbehandlings-, verkstads-, anodiserings-, lackerings- och elektronikindustrin. Företaget utvecklar och tillverkar anläggningar för kontinuerlig ytbehandling av tråd och band, konventionella doppanläggningar samt system för vattenrening. Med huvudkontor och produktion i Norrköping, dotterbolag i alla nordiska länder och ett starkt nätverk av agenter i Europa, Asien och USA, har Candor en global närvaro.
Som systemekonom kommer du att vara den centrala figuren för Candors affärssystem Monitor ERP, med ansvar för att äga och driva systemets utveckling. Du kommer att arbeta nära ekonomifunktionen för att avlasta och effektivisera processer, samt fungera som en viktig länk mellan produktion och ledning. Rollen innebär ett brett samarbete med samtliga avdelningar för att säkerställa datakvalitet och systemets funktionalitet.
Du erbjuds
• En nyckelroll i ett växande internationellt företag med tekniken i framkant.
• Möjligheten att forma din egen roll och ta mer ansvar.
• Brett samarbete med olika funktioner, både inom företaget och koncernen.
• Trygga anställningsvillkor och generösa förmåner.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
I denna nyckelroll kommer du att äga och ansvara för affärssystemet Monitor ERP, driva dess utveckling och säkerställa optimal funktionalitet och datakvalitet. Du kommer även att bidra med din ekonomiska förståelse för att avlasta och effektivisera ekonomifunktionen, samt samverka brett i organisationen för att stödja verksamhetens processer och mål.
• Äga och driva utvecklingen av affärssystemet Monitor ERP.
• Ansvara för systemprocesser, masterdata och funktionalitet.
• Samarbeta med alla avdelningar för att säkerställa datakvalitet och processförbättring.
• Delta i och driva förbättringsprojekt.
• Avlasta ekonomifunktionen och bidra med ekonomisk förståelse.
VI SÖKER DIG SOM
• God erfarenhet av affärssystem för tillverkande bolag.
• Grundläggande förståelse för ekonomi och redovisning.
• Erfarenhet av att ha ägt eller varit administratör för ett affärssystem.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Monitor ERP.
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Candor här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9510005