Driven presskommunikatör
Migrationsverket, Huvudkontor, Kommunikationsavdelningen
2026-02-27
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Kommunikationsavdelningen
Vi söker en erfaren, driven och nytänkande presskommunikatör till Sundbyberg.
Hos oss får du arbeta med engagerande och aktuella samhällsfrågor som ständigt påverkas av händelser i vår omvärld. Vi erbjuder ett utmanande uppdrag, i en dynamisk miljö som präglas av förändring och gemenskap.
Press- och produktionsenheten är en av tre enheter på kommunikationsavdelningen och har bland annat i uppdrag att ansvara för myndighetens mediehantering. Du ingår i ett team av presskommunikatörer och en presschef som vi nu behöver utöka med en riktig vass presskommunikatör som är har ett öga/är duktig på att se möjligheter att nå ut med fakta/information när det behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som presskommunikatör arbetar du med extern kommunikation om aktuella frågor och ger god service till journalister. Du arbetar nära myndighetens talespersoner och ledning i pressfrågor. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser riktade till media. I rollen ingår att hantera medieförfrågningar, producera och publicera pressmeddelanden samt ansvara för den dagliga mediebevakningen. I uppdraget ingår även att kunna utbilda talespersoner i mediehantering, arbeta med kriskommunikation och bidra i den strategiska utvecklingen av myndighetens kommunikation.
Arbetsuppgifterna innebär i stora drag:
- Planera, utveckla och hantera myndighetens mediearbete
- Ta fram budskap, skriva debattartiklar, nyheter och pressmeddelanden.
- Hantera medieförfrågningar och ge en god service till journalister
- Ge stöd till chefer och medarbetare i mediehantering
- Följa upp och utvärdera egna kommunikationsinsatser
Vem är du?
Med tyngdpunkten på planerad kommunikation ska du samtidigt ha mycket god förmåga att snabbt anpassa uppdrag och arbetssätt utifrån förutsättningar som påverkas av händelser i omvärlden och kunna hantera det oplanerade. Du är självgående och trivs med att skapa kontakter. Du ser sammanhang och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är nyfiken, tar initiativ, föreslår och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är skicklig på att förstå och beskriva komplexa frågor på ett rätt och enkelt sätt, formulera budskap och bedöma nyhetsvärdet. Du har god självkännedom och är trygg och stabil som person, även i pressade situationer.
Du som söker har
- Högskole- eller universitetsutbildning gärna inom information och kommunikation, journalistik eller annan relevant utbildning
- Minst tre års dokumenterad och aktuell erfarenhet av liknande arbete inom kommunikation, exempelvis som presskommunikatör
- Erfarenhet av proaktivt och/eller strategiskt mediearbete.
- Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av att bygga och underhålla relationer med journalister och/eller redaktörer.
- Aktuell erfarenhet av arbete med sociala medier
- Erfarenhet av praktiskt kriskommunikationsarbete
- Erfarenhet av arbete med press och mediefrågor inom offentlig verksamhet
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Sundbyberg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 20260320. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
