Driven montör som siktar högre?
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2026-07-15
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Om kundföretaget
Driven och siktar högre?
Hos Aimpoint får du chansen att forma framtidens optiska lösningar tillsammans med härliga kollegor.
På Aimpoint utvecklar vi rödpunktsikten som används av jägare, sportskyttar och försvarsstyrkor världen över. Vår teknik räddar liv, förbättrar precision och står för kompromisslös kvalitet. Nu söker vi dig som vill vara med och montera framtidens sikten – med stolthet, noggrannhet och passion.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Din roll som montör
Som montör hos oss blir du en nyckelspelare i vår produktion. Du arbetar med montering av optiska och elektroniska komponenter i en miljö där varje detalj räknas. Du får vara med och bygga produkter som används i extrema förhållanden – och som aldrig får svika.
Du kommer att:
• Montera högteknologiska sikten med precision
• Utföra kvalitetskontroller och dokumentera arbetsmoment
• Samarbeta med ett engagerat team som brinner för teknik och hantverk
• Vara en del av ett företag där innovation och hållbarhet går hand i handProfil
• Du får gärna har erfarenhet av montering, finmekanik eller elektronik, vara ansvarstagande och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du trivs i ett team där vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
• Att ha struktur, vara praktiskt lagd och gilla att arbeta med händerna tar dig är en stor fördel för denna roll.
Övrig information
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på vår arbetsplats och välkomnar alla sökande.
Tjänsterna kommer tillsättas löpande, så ta därför tillfället att söka direkt. Ni som går vidare i processen kommer att arbeta via oss som uthyrd medarbetare hos Aimpoint.
För frågor gällande våra tjänster kontakta ansvarig Sandra Engström, Sandra@konsultia.se
eller Julia Wiren, julia@konsultia.seOm företaget
Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Sakajärvi 1 (visa karta
)
982 92 GÄLLIVARE Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Sandra Engström sandra@konsultia.se Jobbnummer
10003048