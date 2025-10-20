Driven modersmålslärare i ungerska
2025-10-20
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en engagerad och driven modersmålslärare i ungerska? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
På Enheten för integration och språk arbetar vi med modersmålsundervisning och studiehandledning för kommunens alla skolor samt mottagning av nyanlända elever i kommunens grundskolor. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
I din roll som modersmålslärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanen och kursplanen i modersmål. Undervisning sker på onsdagar kl 15.10-16.00 eller 16.10-17.00. Läraren undervisar via fjärr och använder då Google Meet och eleverna är kvar på sina hemskolor där handledare finns tillgänglig. Tjänsten kommer att vara på 5%. Kvalifikationer
• Har det aktuella språket som modersmål med dokumenterade goda kunskaper i ungerska.
• Har mycket god kunskap om den svenska läroplanen.
• Talar och skriver svenska språket på en god akademisk nivå.
• Har erfarenhet av att undervisa via fjärrundervisning.
• Har erfarenhet av modersmålsundervisning.
• Är van användare av Ipad/datorer samt Google Classroom och Google Meet.
• Meriterande är om du har svensk lärarlegitimation och är behörig modersmålslärare i ungerska. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 5% med start så fort som möjligt enligt överenskommelse. Om du saknar svensk lärarlegitimation så är anställningen en visstidsanställning med ett år i taget. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2 november 2025.
För mer information kontakta:
Johanna Wikstedt, Enhetschef för modersmål, studiehandledning, mottagning. Mail: johanna.wikstedt@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
