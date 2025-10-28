Driven förskollärare till Ugglans förskola
2025-10-28
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Nu söker vi dig, en positiv och driven legitimerad förskollärare som vill vara med och utveckla utbildningen hos oss på Ugglans förskola i Ytterby.
Du kommer mötas av engagerade kollegor som ständigt strävar efter förbättring och mot att skapa en snäll arbetsplats där vi alla trivs och mår bra!
Ugglans förskola består av tre avdelningar och har en stor härlig gård. Våra barngrupper är uppdelade efter ålder, vi har två grupper med yngre barn och en med äldre. Du kommer arbeta i en av grupperna med yngre barn.
Du får som anställd i Kungälvs kommun, förutom friskvårdsbidrag, även arbetskläder.Dina arbetsuppgifter
Våra nuvarande fokusområden är lärmiljöer och digitala verktyg, men dessa kommer avslutas vid årsskiftet. Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen är påbörjat och kommer pågå under minst ett års tid. I Kungälvs kommun arbetar vi även kommunövergripande med lekens betydelse för barns lärande.
Hos oss får barnen utveckla en god självkänsla samt förmåga till empati och omtanke om varandra. Pedagogerna intresserar sig för barnens värld, deras upptäckter samt deras intressen och erfarenheter. Vi erbjuder en förskola där lek, lärande och kreativitet är naturliga inslag varje dag.
Hos oss finns flexibla, erfarna och kompetenta pedagoger som ser fram emot att få en ny kollega. Vi utvärderar och förändrar verksamheten regelbundet utifrån barnens behov och intressen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation och tidigare erfarenhet av att jobba i förskolan.
Du ser möjligheter, är positiv, samarbetsinriktad och flexibel. Du skapar trygghet och har lätt för att kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är självständig, ansvarstagande, tar initiativ och har en god struktur i ditt arbete. Du tycker om att utmanas, tänka nytt, diskutera och reflektera tillsammans med dina kollegor både på avdelningen och på hela vår enhet. Du strävar efter en hög kvalitet i ditt arbete och har alltid fokus på barnen.
Du tycker om att utveckla de pedagogiska lärmiljöerna så att de gynnar barns möjlighet till möten, lärande och utforskande.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av bildstöd och tecken som stöd, samt kunskap om att utveckla systematiskt kvalitetsarbete.
Välkommen med din ansökan!
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
