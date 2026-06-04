Driven B2B-säljare
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2026-06-04
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, Solna
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, Sundbyberg
, Danderyd
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Älskar du att stänga affärer, slå budgetar och få belöning för ditt hårda arbete? Nu söker vi en orädd och resultatinriktad B2B-säljare med erfarenhet från branschen som vill vara med på vår tillväxtresa inom jobbannonsering.
Om rollen
Som B2B-säljare hos oss är ditt primära fokus glasklart: att skapa nya affärer. Du kommer att sälja platsannonser och employer branding-lösningar till företag som söker specifik kompetens. Här får du sälja en eftertraktad tjänst på våra plattformar där du ansvarar för hela säljcykeln, med stor frihet att själv planera dina dagar för maximal utdelning.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Aktivt jaga och prospektera nya B2B-kunder.
Genomföra behovsanalyser och pitcha våra annonslösningar (främst via telefon och mail).
Förhandla, skriva offerter och – framför allt – stänga affärer.
Överträffa dina uppsatta försäljnings- och aktivitetsmål.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom platsannonsering och är van vid B2B-försäljning.
Är en "hunter" som får energi av uppsökande kontakt och ett högt tempo.
Har ett starkt driv, är orädd och trivs i en resultatorienterad miljö.
Har utmärkt kommunikationsförmåga.
Vill ha en lönemodell där ditt hårda arbete reflekteras direkt i lönekuvertet.
Vi erbjuder:
Provisionsmodell – helt utan tak.
En produktportfölj bestående av starka, nischade varumärken som levererar verkligt värde till kunden.
Korta beslutsvägar där din insats gör direkt skillnad för bolaget.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: niklas.eriksson@kggroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
Sandhamnsgatan 63 C (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9947098